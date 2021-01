BAGNARA CALABRA Prescrizione e rimborso canone idrico anno 2017: nota stampa dell'Associazione "Nella Mia Città"

Nella mia CittàPassaggi di una Riforma avviata nel 2018 dall’autorità competente (Deliberazione ARERA n. 547 del 17-12-2019 Legge di Bilancio dello Stato n.205 del 27 dicembre 2017 che ha recepito le direttive dell’Unione Europea). Nel 2018ha avuto inizio la riforma volta a frenare i conguagli ingiusti e, quindi, il pagamento di bollette che accumulino più esercizi. La norma, contenuta nella legge di bilancio dello Stato, prevede che il pagamento del corrispettivo sia prescritto entro due anni e non più cinque. Tale prescrizione non è automatica ma deve essere richiesta dall’utente.

Procedendo con ordine:

Marzo 2018 il provvedimento ha riguardato l’elettricità.

Gennaio 2019 il gas.

Gennaio 2020 il canone idrico.

Per garantire una maggiore trasparenza e informazione, in merito al consumo reale di gas, elettricità e consumo dell’acqua, all’utente è stata data la possibilità di controllare in modo diretto i consumi. Sarebbe ingiusto pagare indebitamente ma se il servizio è stato erogatoe i cittadini ne hanno usufruito pagare diventa un dovere civico. Nello specifico del canone idrico il Comune ha accumulato evidenti ritardi nella fatturazione dei consumi pertanto, per correttezza nei confronti dei cittadini, sarebbe opportuno che l’Ente rispettasse i tempi di emissione e notifica degli avvisi di pagamentoe, per trasparenza e informazione, indicasse in fattura gli importi prescrivibili.Necessaria, altresì, una verifica e certificazione di tutti gli allacci in tempi e con modalità precise. Inoltre le responsabilità devono essere condivise; non funziona la tecnica dello scarica barile e del rimpallo delle competenze tra Amministrazione comunale, uffici e cittadini. Queste tre componenti sono attori protagonisti ciascuno per la propria competenza.

Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo, di controllo politico e amministrativo (art. 42 del T.U.E.L D.lgs n.267/2000 e s.m.i.). Spetta alla componente politica indicarela progettualità, dettare l’atto di indirizzo e gli obiettivi da perseguire; sarà invece compito dei dirigenti espletare l’azione gestionale tecnica e finanziaria. Non meno importante è la responsabilità dei cittadini che hanno il diritto e il dovere civico di usufruire dei servizi, di pagare i tributi locali e di chiedere conto di ciò che accade all’interno di Palazzo San Nicola. Il Comune non è un edificio, ma è fatto di persone(il popolo) con ruoli precisi: i funzionari deputati ai servizi; i politici, che sono i rappresentanti del popolo. Di questo il cittadino deve essere consapevole e, quindi, pretendere l’erogazione dei servizi, la lotta all’evasione, il controllo dei consumi e l’emissione delle bollette nei tempi giusti nonché il pagamento di quanto dovuto all’Ente locale.

