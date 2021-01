BAGNARA CALABRA In Consiglio Comunale tiene banco la questione delle bollette per il canone idrico 2017

comune-bagnaraVa in archivio anche l’ultima adunanza consiliare dell’anno, la prima in modalità “mista”, vale a dire in presenza ed in videoconferenza. A tenere banco, inevitabilmente, la questione delle bollette per il canone idrico, sollevata nei giorni scorsi dal gruppo civico “Bagnara Aperta”, che ha parlato di prescrizione dei debiti dovuti dagli utenti al Comune per i consumi del 2017.

In apertura, la presidente del consiglio comunale Tina Maceri annuncia l’inserimento del quinto punto all’ordine del giorno, su richiesta dei consiglieri di “Uniti per Crescere” Giovanni Oriana e Vincenzo Bagnato (recentemente iscritti a Fratelli d’Italia, cui è seguita la nomina di Oriana a commissario cittadino del partito di destra), i quali avevano chiesto nelle scorse settimane la rescissione del contratto che lega il Comune alla società “Conversion & Lighting” per la gestione del servizio di illuminazione pubblica. Oriana pone l’accento anche sul debito fuori bilancio, votato nella seduta del 27 novembre, con la società “Autoparco del Sole”, tornando a chiedere «Chiarezza circa le responsabilità da accertare; non sono interventi – precisa il capogruppo di Upc – per mettere in dubbio la legittimità del pagamento a chi ha lavorato. Ma è per capire a quali inadempienze l’ex comandante Domenico Papalia si riferisse, negli atti che ha prodotto, e che attestano la mancanza di atti necessari». «Inammissibile – per Oriana – che il Comune si debba accollare di debiti, per situazioni da cui, invece, dovrebbe trarre profitto: sono stati elevati i verbali? Sono stati notificati ai trasgressori, intimando loro il ritiro dei mezzi?». Il consigliere chiede «che si faccia chiarezza», interpellando il sindaco, Gregorio Frosina, sulle iniziative «volte all’accertamento di eventuali responsabilità e reati».

Si passa alle variazioni di bilancio: c’è quella che interessa il Campo Sportivo, con un mutuo di oltre 1 milione di euro per il rifacimento della struttura, e c’è il reimpiego delle somme derivante dal risparmio per la corretta attuazione della raccolta differenziata: «il tutto – dichiara l’assessore al bilancio Felice Maceri –intervenendo nell’ambito dello stesso macro-aggregato, senza spostamento di fondi da capitolo a capitolo». Un «investimento indubbiamente utile – secondo la consigliera di “Rinascita per Bagnara”, Santina Parrello – ma forse si poteva dare priorità ad investimenti anche meno cospicui, ma necessari per le altre società sportive che praticano basket e pallavolo, che in questi giorni si sono tassate per dei lavori di completamento del “Palloncino” in località Pizzolo». Per il consigliere Rocco Dominici, «sarebbe utile pensare all’integrazione delle due strutture, vista anche la vicinanza fra Campo Sportivo e “Palloncino”, ed il costruendo polo liceale»; Dominici poi ribadisce l’importanza, per quanto riguarda i rifiuti, «della realizzazione di un’isola ecologica» e di «impiegare le risorse per alleggerire il carico tributario sui cittadini». Per l’assessore Concetta Zoccali «attenzione massima per le società sportive, le società hanno voluto anticipare quanto in programma per il Comune, con l’aggiudicazione di un bando per 40mila euro che impiegheremo, a questo punto, per diversi interventi». «Bagnara non ha mai avuto un Campo Sportivo degno di tale nome – ribadisce la Zoccali – e tutte le cittadine limitrofe hanno strutture all’altezza; Campo, Palloncino e Palazzetto dello Sport, abbiamo tenuto conto di tutti: lo sport è aggregazione sociale, se i ragazzi lo possono praticare, vuol dire che non stanno per strada». «Si interviene sul campo adesso – sottolinea l’assessore Francesco Oliverio – dopo essere intervenuti su scuole, porto, strade: le priorità erano altre e le abbiamo soddisfatte ampiamente. Ogni anno è una lotta per far omologare il Campo Sportivo: con questo intervento, che comprende tutta la struttura, escluse le recinzioni rifatte nel 2009, con la posa anche del manto in erba sintetica, avremo una struttura degna di tale nome».

Questione acqua: a sollevarla in consiglio comunale, Adone Pistolesi, capogruppo di “Rinascita”: importante un «parere politico» per il consigliere, che chiede «la posizione ufficiale del sindaco: chiedo di sapere se politicamente vi siete posti il problema, se il problema esiste. La cautela è d’obbligo, ma anche la responsabilità». Per Giovanni Oriana serve «un consiglio comunale ad hoc per trattare una tematica così delicata; non si tratta di interpretare una legge, ci sono stati 5 decreti CoVid, c’è una legge del 2015; le norme vanno interpretate in maniera appropriata, e fomentare il popolo è grave, illuderlo, è gravissimo». Per Frosina «la prescrizione, sono convinto che non c’è. Io l’ho pagata nei tempi stabiliti; ci siamo confrontati coi funzionari, se i cittadini non sono in condizione di pagarla in unica soluzione, possono presentare istanza per la rateizzazione. I cittadini stanno presentando istanze per la prescrizione; eventualmente, sarà un giudice a stabilirlo». Concetto ribadito dal funzionario Giuseppe Marino: «Situazione strana – dichiara – la normativa ha innovato la disciplina della prescrizione, ma ho interpellato Anci ed il funzionario della finanza locale, a Roma. Mi hanno tranquillizzato, ci sono altri Comuni, più grandi di Bagnara, che hanno emesso 2016 e 2015; per come l’abbiamo considerata noi, un giudice deciderà: al 2 gennaio 2020, si prescrive il 2020. Ma a quella data il d. lgs. 159 del 24 settembre 2015 dice che qualora vi siano eventi eccezionali che si sono verificati negli anni, con riferimento a tutti gli atti, è prevista la sospensione di questi atti. Il CoVid è un evento eccezionale e, secondo noi, attiene anche al 2019. Successivamente, per il 2018 è stato emesso un decreto ministeriale a marzo, che ha sospeso per 84 giorni la prescrizione: si prescriverà quindi il 15 marzo 2021». La questione resta dunque aperta, tanto per i cittadini che hanno già pagato, qualora volessero chiedere la ripetizione dell’importo, tanto per chi eccepisce la prescrizione: si avvieranno i contenziosi giudiziali.

Passano i primi due punti all’odg; sul terzo, i consiglieri Francesco Maiorana e Rocco Dominici (collegati in videocall), oltre ai tre di RpB Pistolesi, Parrello e Daniela Salerno, abbandonano l’aula. Oriana ed il vicesindaco Mario Romeo ne stigmatizzano la scelta, «non degna della carica di consigliere comunale»; il numero legale viene, di fatto, mantenuto da Oriana e Bagnato, e si procede con l’approvazione dei punti terzo e quarto. Sull’ultimo, relativo all’illuminazione pubblica, Oriana ribadisce quanto affermato nella missiva dei giorni scorsi, chiedendo di valutare la rescissione di un contratto «privo di tutele per l’ente, in caso di disservizi, come quelli che frequentemente si verificano»; Frosina assicura di volersi «attivare con la ditta per far presente tutte le problematiche» e di voler valutare «tutte le possibili opzioni», prima di congedare i consiglieri con gli auguri per l’anno che sta per iniziare.

Gianmarco Iaria