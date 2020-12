Antonino Placido Giustra "Nel comune di Villa San Giovanni non vi è nessun condizionamento, né infiltrazione mafiosa"

Giustra Apprendere la notizia della chiusura di questo percorso con la consapevolezza che per la seconda volta la nostra amministrazione esce indenne dalla commissione d’accesso antimafia con estrema chiarezza e senza possibilità d’interpretazioni diverse, che nel comune di Villa San Giovanni non vi è nessun condizionamento, né infiltrazione mafiosa ed anche gli atti amministrativi sono legittimi, per me, da cittadino e da presidente del Consiglio, è un orgoglio ed una gioia.

Il Sindaco Giovanni Siclari prima, e la Sindaco f.f. Mariagrazia Richichi dopo, tutta l’Amministrazione Comunale e tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza, in carica, quindi, hanno ben operato e come sancito dalle due commissioni d’accesso antimafia, non ci sono stati assolutamente i presupposti per sciogliere il Consiglio Comunale. Non è stato facile, ma abbiamo affrontato tutto a testa alta nella consapevolezza di aver agito sempre nell’interesse della città in totale trasparenza e nel rispetto delle regole. I lavori del Consiglio Comunale non si sono mai fermati ma di certo, adesso, andremo avanti con ancora più entusiasmo. Non posso che ringraziare il Prefetto Mariani e tutte le forze dell’ordine che in questi mesi hanno lavorato per certificare che il Comune di Villa non ha infiltrazioni mafiose. Abbiamo deciso di stare sempre e comunque dalla parte giusta, quella della legalità ed è per questo che oggi tutti i cittadini possono andare fieri di quest’ennesima attestazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale

F.to Antonino Placido Giustra