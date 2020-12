BAGNARA CALABRA L’Amministrazione Comunale impegnata nella cura del verde pubblico

Caravilla - AuguriLa cura del verde pubblico è essenziale per garantire l’ordine e il decoro di un paese, a beneficio di quanti vi risiedono e anche di coloro che vengono a visitarlo. Un verde ben curato costituisce sicuramente un importante biglietto da visita per una località a vocazione turistica.

L’Amministrazione Comunale si sta adoperando da tempo, con impegno e nonostante le ristrettezze, per mantenere in ordine e abbellire degli spazi verdi della nostra cittadina. Si sta intervenendo e si interverrà, sulla base di un’attenta programmazione, con la potatura degli alberi e la pulizia di aiuole, ville, giardini pubblici.

Particolare cura viene riservata al verde dei siti di interesse storico. In questo periodo di Feste, presso il Ponte di Caravilla, uno dei simboli di Bagnara, oltre ad intervenire sulle aiuole si è provveduto a posizionare un messaggio di auguri alla cittadinanza, ben visibile a tutti coloro che si trovano a transitare sulla Statale.

Adesso tocca ai cittadini collaborare per il mantenimento in ordine di tutto ciò che ci appartiene, affinché gli sforzi profusi, pur in un momento di difficoltà, non vengano vanificati.

Il Vicesindaco con delega alle politiche ambientali - Mario Romeo

