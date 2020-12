Bando borghi, niente fondi per Bagnara, Scilla, Villa e Seminara. Sorride solo Palmi

Bando Borghi Il Comune Bagnara Calabra non beneficerà dei fondi previsti dal bando per la valorizzazione dei borghi calabresi. La graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento vede il progetto del Comune della cittadina della Costa Viola in posizione non utile ad usufruire dei fondi.

Sono 73 i Comuni ammessi al finanziamento per un totale di 100 milioni di euro, tra questi c'è il comune di Palmi. Mentre ammessi ma non agevolabili per carenze di risorse, oltre a Bagnara, anche i progetti presentati dai comuni di Villa San Giovanni, Seminara e Scilla.

Red