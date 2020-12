BAGNARA CALABRA "Bagnara Aperta": "Prescritti i consumi idrici effettuati nell’anno 2017"

Bagnara ApertaIn merito alle bollette per consumo d’acqua riguardanti l’anno 2017, pervenute nelle ultime settimane, Bagnara Aperta, da sempre attenta ai bisogni dei Bagnaresi, ritiene opportuno intervenire per chiarire la situazione ai cittadini.

La legge di bilancio 2018 (Leggen.205/17) all’art.1,comma 4 detta: “ NEI CONTRATTI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO…. IL DIRITTO AL CORRISPETTIVO SI PRESCRIVE IN DUE ANNI”. Il successivo comma 10 dice “LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ALLE FATTURE LA CUI SCADENZA E’ SUCCESSIVA …. AL 1 GENNAIO 2020”.

L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti E Ambiente), con deliberazione n.547 del 17 dicembre 2019, ha dettato le modalità di applicazione di tale norma.

Art.3.2 “Con riferimento alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1 gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto ad informare l’utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante il seguente avviso testuale: “La fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti]”.

Pertanto, il corrispettivo per i consumi d’acqua effettuati nell’anno 2017non è dovuto per prescrizione dei termini il 1 gennaio 2020. Il modulo di eccezione della prescrizione avrebbe dovuto essere allegato alla fattura (art.5.2). Non avendo l’Ente provveduto a tale adempimento obbligatorio, il nostro gruppo ha predisposto un modello che viene allegato.

Per chi ha già versato l’importo, il codice civile prevede la non ripetizione (cioè il rimborso) di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto. Ma è anche vero che l’Ente avrebbe dovuto, in base alla norma suddetta, informare l’utenza dei nuovi termini di prescrizione, non facendolo l’ha indotta in errore, per cui abbiamo elaborato un modello di richiesta di rimborso, anch’esso allegato.

Questa superficialità nella gestione della cosa pubblica è l’ennesima dimostrazione della incapacità dell’amministrazione comunale, e provocherà danni ingenti alle casse comunali. Bagnara Aperta resta a disposizione della cittadinanza per qualsiasi tipo di chiarimento.

Nota stampa di Bagnara Aperta