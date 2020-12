BAGNARA CALABRA Rifiuti e raccolta differenziata, Mario Romeo: "Le vittorie sono di tutti e le sconfitte sempre di pochi"

Mario RomeoCi troviamo di fronte alla solita strategia, puntualmente attuata da chi è bravo ad accendere fumogeni per non fare emergere l'impegno dell'Amministrazione ed, in particolare, da chi detiene le deleghe specifiche. La questione rifiuti è assai delicata. I trionfalismi non sono mai utili alla causa ma serve molto lavoro, dedizione, sacrificio e responsabilità. Negli ultimi mesi, è stata attuata una programmazione grazie alla quale la nostra comunità potrà ottenere, nel tempo, importanti benefici. L’Ufficio competente è stato affidato all' Ing. Giancarlo Morello ed una serie di azioni riguardanti il miglioramento dei servizi ed il controllo dei siti esposti agli abbandoni, sono state avviate.

La percentuale di raccolta differenziata, rispetto al totale dei rifiuti urbani, è arrivata a raggiungere punte del 60%. E’ stato incrementato il numero delle postazioni di deposito del vetro e, prestissimo, sarà attivo il servizio ingombranti su prenotazione, non effettuato, insieme allo spazzamento meccanico, a causa dell’ indisponibilità, da molto tempo, delle piattaforme di ricevimento del rifiuto. Si può e si deve fare di più: molti sono ancora coloro che non differenziano, con abbandoni di indifferenziato che si registrano ogni giorno.

I dati incontrovertibili dell'ultimo semestre, però, indicano un chiaro cambio di tendenza che comporterà risparmi per tutti i cittadini: tutti, perché quanto risparmiato, appena possibile, sarà suddiviso equamente. Questi risultati non sono un punto di arrivo ma solo il raggiungimento di un primo obiettivo che ci deve incentivare a effettuare di più e meglio la raccolta differenziata. Le difficoltà iniziali affrontate dall’ Amministrazione sono state causate soprattutto dai continui disservizi derivanti dal non pieno funzionamento degli impianti di conferimento e di questo anche il censore più critico non potrà certo incolpare la Giunta.

Una migliore organizzazione, frutto di un lavoro svolto in sinergia dall’Amministrazione, l’ufficio preposto e l’azienda addetta alla raccolta, fa sì che oggi, per Bagnara, la differenziata non sia più un tabù. L'Amministrazione ha ereditato il tipo di raccolta con un capitolato approvato dai commissari prefettizi, senza poterlo mai modificare per migliorarlo ma solo potendosi impegnare per attuarlo efficacemente. I dati definitivi relativi ai risparmi derivanti dai rifiuti sono riferiti al consuntivo 2020, da approvare entro il 30 Aprile 2021. In quella data andrà approvato il mud 2020 che verrà prodotto alla Camera di Commercio, con i dati RSU del rendiconto 2020. Entro la fine dell'anno si dovrà trasmettere il PEF all' A. R. E. R. A. per l'approvazione. Solo dopo questi adempimenti, si potrà effettuare la variazione di bilancio relativa alle cifre da rimborsare o compensare ai cittadini riguardante la TARI 2021.

Nota stampa

Mario Romeo - Vicesindaco con delega alle politiche ambientali