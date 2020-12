Covid, tamponi antigenici a Rosarno: tre i positivi

In data odierna si è tenuta la prima seduta di tamponi antigenici, organizzata in collaborazione con MEDU e la FCEI, nella quale sono stati eseguiti 44 Test. All'esito degli esami, 3 soggetti sono risultati POSITIVI, gli stessi sono già stati contattati telefonicamente, posti in quarantena ed inseriti nella lista dell'USCA in modo da essere sottoposti il prima possibile a tampone molecolare da parte dell'ASP.

Tutte le altre persone che sono state sottoposte all'esame in data odierna, che non hanno ricevuto alcuna chiamata, sono risultate NEGATIVE. Vi ricordiamo che stiamo organizzando altre due sedute, sia per venerdì 18 che per lunedì 21, pertanto, chiunque volesse essere sottoposto al test, potrà prenotarsi inviando una e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , allegando il modulo di consenso informato debitamente compilato, correlato della copia del documento di identità.