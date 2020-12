BAGNARA CALABRA Con la raccolta differenziata risparmiati 228mila euro, Rocco Dominici: "si riduca la tassa sui rifiuti per chi è in difficoltà"

Rocco Dominici Sono ben 228mila gli euro risparmiati con la differenziata (delibera di Giunta 178 del 2020). Un traguardo importantissimo ed incredibile, pensando ad un esecutivo che non credeva che con la differenziata si potesse risparmiare (affermato in consiglio comunale). Un esecutivo che abbandonò una linea di indirizzo politico (2017-18) per seguirne un’altra 2018-2019, rivelatesi fallimentare con mancati risparmi per centinaia di migliaia di euro e quindi costretto a ritornare sulla vecchia strada, ma solo dopo aver dichiarato l'emergenza sanitaria.

Il 30% (forse di più) di raccolta differenziata nel 2020 è un traguardo importantissimo che premia l’Amministrazione Comunale in uno strano gioco a perdere in cui invece ha vinto! Nonostante i ritardi, perché questo obiettivo si poteva raggiungere alla fine 2019, è indubbia l’importanza del dato di raccolta differenziata. Meglio tardi che mai ! Un obiettivo raggiunto grazie ai Bagnaresi, alla Ditta con i suoi operai, agli stimoli e suggerimenti indiretti spesso nascosti di parte del Consiglio Comunale, da alcuni rappresentati della maggioranza e all'opera di volontariato della dottoressa Vincenzina Barilà supportata dagli uffici comunali.

Ma torniamo indietro erano 186mila euro i risparmi nel 2017 (spero di ricordare bene), provenienti esclusivamente dalla riduzione dei costi dell'appalto rispetto alla precedente Ditta di gestione del servizio rifiuti, che vennero utilizzati per ridurre la TARI. Oggi con ben 228mila euro di risparmio non è stata prevista nessuna riduzione della TARI! Era un'occasione importante per la Giunta nel dare un sollievo a chi a fine anno si trova in difficoltà, costretto a pagare diverse centinaia ed in qualche caso alcune migliaia di euro, pur non avendo incassato nulla! Pur non avendo in alcuni casi prodotto rifiuti! Ai 228mila euro di risparmio si aggiungono pensate bene altri 25 mila euro per “spese non sostenuta del capitolo "ecoisola ecologica e supporto servizio porta a porta" cosi recita la Delibera di Giunta. Quindi addirittura l’isola ecologica non serve!

Le riflessioni che devono scaturire dall’analisi di questi atti di indirizzo sono un atto dovuto da parte della Maggioranza e di tutto il Consiglio Comunale, nella speranza che la Giunta possa intervenire con qualche tipo di correzione. Una prima riflessione è che la differenziata è solo 1 obiettivo della gestione rifiuti. La raccolta differenziata è uno strumento della gestione rifiuti che deve essere necessariamente accompagnato da azioni di sensibilizzazione; da politiche di riduzione e riciclo dei rifiuti come l’organico e gli inerti; di valorizzazione e protezione delle aree pubbliche dove spesso vengono abbandonati i rifiuti; Per poter completare la riflessione aggiungiamo dei dati. I 25mila euro risparmiati per non aver realizzato l’isola ecologica saranno utilizzati per 20mila euro nella “raccolta spese imballaggi ed ingombranti” anche se la raccolta da capitolato è inclusa nel servizio svolto da Locride&Ambiente mentre i costi per lo smaltimento rimangono a carico del Comune mentre i restanti 5mila € saranno utilizzati per “spese di gestione nettezza urbana”.

Mi chiedo cosa sono le spese di gestione della nettezza urbana? Infine chiudiamo il cerchio evidenziando che cosa si farà con parte dei 228mila €. Ben 60.500 euro, ripeto provenienti dal risparmio per la differenziata, saranno spesi per “potatura degli alberi sull'intero territorio comunale” (28.700 €), nolo di un mezzo rifiuti per (12.000,00 €) ed infine per pulizia della pista di accesso ai serbatoi in contrada Pomarelli (19.800,00 €). Rimangono 168 mila euro. Come saranno impegnati? Caro Sindaco, ti chiedo di intervenire utilizzando i 168.000€ per la progettazione e realizzazione di una vera isola ecologica, strumento di fondamentale per la gestione dei rifiuti soprattutto per le attività commerciali con particolare riferimento al periodo estivo e per la gestione delle e tante piccole criticità della raccolta che si registrano durante 1 anno ma soprattutto per ridurre la tassa sui rifiuti a chi veramente si trova in difficoltà. Manca poco alla fine dell’anno e qualche centinaio di famiglie bagnaresi potrebbero vivere meglio un difficile Natale. Provaci Sindaco!

Nota stampa del Consigliere Comunale Indipendente Rocco Dominici