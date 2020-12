BAGNARA CALABRA Metanizzazione Solano e Ceramida, il Sindaco scrive all'Italgas: la soddisfazione di Tina Maceri

Tina Maceri-300x231 Il sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina scrive all'Italgas per chiedere alla società di valutare la possibilità dell'ampliamento della rete nelle frazioni di Solano e Ceramida. Ad esprimere soddisfazione per l'iniziativa del primo cittadino la presidente del Consiglio Comunale Tina Maceri.

La volontà di garantire la fruizione dei servizi essenziali a tutti i cittadini ha motivato la mia scelta di propormi come consigliere comunale ed è, ancora oggi, la sostanza della mia azione politica ed amministrativa. L’idea che una parte del territorio sia sprovvista di metanodotto e, più gravemente, un’altra sia ancora non collegata alla rete idrica comunale, sono state, tra le altre, le corde che di più hanno vibrato nei miei pensieri di amministratore. Le necessità di una comunità sono molteplici, tutte degne di attenzione e soddisfazione e le vicende occorse in questi anni di amministrazione hanno messo a dura prova uomini e mezzi, tanto nella gestione della complessa macchina comunale, quanto nelle dinamiche fisiologiche e patologiche della sua vita politica.

Con queste premesse, oggi, voglio segnare un punto significativo, un punto positivo, un dato di fatto politico ed amministrativo che reputo importante: con il documento a firma del Sindaco Frosina si da impulso ad una azione che, mi auguro in tempi brevi, segnerà una svolta nella qualità della vita delle due comunità di Ceramida e Solano, consentendo che queste vengano raggiunte e servite dal metanodotto. Con altrettanta soddisfazione sottolineo che, a breve, la zona del Pantano dei Limbi, verrà definitivamente approvvigionata d’acqua con una poderosa opera di collegamento a rete idrica dopo anni di carenza, e conseguenti disagi, per le famiglie che la subiscono. Le conquiste, come le sconfitte, quando si fa parte di un gruppo, sono di tutti.

Ho trovato colleghi sensibili che hanno accolto queste istanze, queste invocazioni di dignità che, sin dalla redazione del programma di governo per i cinque anni di legislatura, ho sostenuto con forza, veemenza e passione, anteponendo la realizzazione di queste opere ad ogni altra pretesa personale. Si è appena cominciato un percorso che si presenta lungo e burocraticamente impegnativo, ma nulla è facile, neppure nella vita. Perseguire uno scopo necessita costanza e determinazione, ancor di più se questo serve a realizzare, come sta accadendo, un interesse comune. Sono testimonianza di tutto ciò le opere pubbliche alle quali questa amministrazione sta dando corso, senza precedenti per entità, occupandosi di progettazione, ottenimento di finanziamenti ed adempimenti collaterali che, presto, daranno i loro frutti ed un impulso di risorgenza a tutto il territorio comunale.

Esprimo, dunque, soddisfazione per quanto fin qui fatto: è una soddisfazione personale perché si va realizzando il progetto di investimento in opere pubbliche che ho fortemente voluto, ed una soddisfazione politica nell’avere avuto sodali in questo i colleghi di maggioranza ed il sindaco: hanno voluto con me tutto questo e per questo, insieme a me, hanno lavorato. Con l’occhio verso più lontani orizzonti,

Tina Maceri