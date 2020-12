Attraversamento dello Stretto, Villa esclusa dal tavolo tecnico del MIT: Maria Grazia Richichi scrive al Ministro dei Trasporti

Maria Grzia Richichi Sindaco f.f. di Villa S. GiovanniA seguito del tavolo tecnico promosso presso il Mit, tenutosi in modalità videoconferenza, il Sindaco F.F. Maria Grazia Richichi ha inviato la seguente nota al Ministro Infrastrutture e Trasporti:

“Sig. Ministro, la Città di Villa San Giovanni apprende dalla stampa e dal comunicato apparso il 3 dicembre sul sito internet istituzionale del MIT - recante una foto del litorale di questa Città sormontato dal seguente annuncio: De Micheli: “valutazione oggettiva dell’opera per rispondere ai bisogni delle persone”, che “il gruppo di lavoro incaricato di valutare le proposte progettuali per la realizzazione di un attraversamento stabile dello Stretto di Messina, presieduto dalla Ministra De Micheli e dal Viceministro Cancelleri, si è riunito per l’audizione dei rappresentanti delle Regioni Sicilia e Calabria e dei Comuni di Messina e Reggio Calabria”. - Dal comunicato leggiamo che “La Ministra De Micheli ha spiegato il metodo seguito finora ed i prossimi passaggi “per rendere credibile e condiviso non solo a livello territoriale, ma anche nazionale il percorso definitivo per compiere la scelta di realizzare un collegamento stabile sullo Stretto di Messina”. Ed ancora, “Finalmente è cambiato il metodo e l’atteggiamento nei confronti di questo importantissimo tema che riguarda tutto il Paese - sottolinea il Viceministro Giancarlo Cancelleri - il titolo è lo sviluppo dell’intero sud Italia, gli attori protagonisti sono regioni ed enti locali coinvolti, la regia è del MIT e del suo gruppo di lavoro, e l’obiettivo principale è quello di soddisfare i bisogni, di mobilità e di sviluppo, delle persone”. Dal comunicato apprendiamo anche che “a fine anno il gruppo di lavoro presenterà la propria relazione conclusiva che conterrà la proposta di migliore soluzione tecnica di collegamento stabile dello Stretto di Messina. “Da quel momento in poi si aprirà il momento della politica – ha ricordato - e del dibattito pubblico con il percorso che dovrà portare alla decisione finale, se procedere o meno alla realizzazione dell’opera”.

“Sig. Ministro, a fronte del metodo partecipativo, volto a far emergere le istanze dei territori da Lei annunciato, si registra il mancato coinvolgimento della Città di Villa San Giovanni. La Città di Villa San Giovanni rimane stupita e mortificata da tutto ciò. Alla videoconferenza è mancato l’attore principale, il rappresentante del territorio calabrese che subisce quotidianamente ed in maggior misura le problematiche connesse all’attraversamento dello Stretto e nel quale sono state realizzate le opere propedeutiche alla realizzazione del ponte, oggi abbandonate, come l’ecomostro di Cannitello, variante di superficie che è costata allo Stato 26 milioni di euro, e che ha impattato in modo irreversibile sul nostro territorio. Per la prima volta il Comune di Villa San Giovanni non è stato invitato ad un confronto finalizzato ad una scelta così importante in materia di attraversamento dello Stretto di Messina. Non sappiamo se si sia trattato di mera dimenticanza, di sgarbo istituzionale del Governo o di soluzione di comodo volta a velocizzare le scelte. Qualunque sia stata la motivazione che ha condotto a non ascoltarci, ribadiamo con fermezza l’interesse della Città di Villa San Giovanni a partecipare alla costruzione del proprio futuro.

Chiediamo, per questo, di essere ascoltati dal gruppo di lavoro, come già avvenuto per i Sindaci di Messina e Reggio Calabria, prima che lo stesso gruppo di lavoro (come annunciato nel comunicato del 3 dicembre) presenti la propria relazione conclusiva contenente la proposta di migliore soluzione tecnica di collegamento stabile dello Stretto di Messina. Il Sindaco f.f. Dott.ssa Maria Grazia Richichi”.