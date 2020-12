Tavolo Ponte, Richichi, “assurda la non inclusione della Città di Villa San Giovanni”

ponte strettoHo inviato una lettera formale di protesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per contestare l'assurda esclusione della Città di Villa San Giovanni dal tavolo tecnico-politico che sta discutendo dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina con la presenza delle sole Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina.

La Città di Villa, insieme a Messina, presente comunque con Cateno De Luca che riveste il doppio ruolo di Sindaco e di Sindaco Metropolitano, è quella che ha subito e subisce gli effetti più negativi e nefasti dell'attraversamento sia in termini di inquinamento ambientale, acustico ed atmosferico sia in termini di qualità della vita dei suoi cittadini che anche in ragione dei vincoli e dei limiti allo sviluppo urbanistico e paesaggistico dettati dalle esigenze della portualità. Reclamerò, assieme all'amministrazione, alle opposizioni consiliari, se vorranno, ed a tutti i parlamentari del territorio il ruolo centrale, baricentrico e strategico di Villa che non può e non deve essere mortificato ma semmai valorizzato e ristorato per decenni di disagi e danni subiti. Il ruolo fondamentale della Città non può essere messo in discussione. Mi batterò sul solco già tracciato dai Sindaci che mi hanno preceduto che hanno sempre perorato gli interessi di Villa davanti alle massime istituzioni regionali e statali. Chiedo a tutti i rappresentanti politici della Città, senza distinzione di colore politico, il massimo coinvolgimento e la piena mobilitazione nell’interesse dei villesi e del futuro della Città, così come avvenuto in passato con l'Accordo di Programma del 1989/1990, con il Decreto Emergenza del 2001, con la Commissione Comunale Piano Strategico istituita nella consiliatura 2010-2015, riattivata e proseguita durante la presente consiliatura con la Presidenza della ConsiglieraAurora Zito, commissione che ha visto il coinvolgimento pieno dei consiglieri di minoranza per dare una visione complessiva allo sviluppo della Città. Tappa importantissima, in questo percorso per rivendicare il ruolo strategico di Villa si è avuta durante la sindacatura Messina con l'instaurazione di un tavolo istituzionale di interlocuzione permanente fra le Città di Villa, Messina e Reggio Calabria che ha prodotto l'adesione al progetto, oggi attuato, del Sistema Portuale dello Stretto ed il riconoscimento UNESCO dello Stretto di Messina come "Patrimonio dell'Umanità", primi passi per l'area integrata dello Stretto, per la conurbazione e per la Regione dello Stretto. Stamane ho già sentito il Sen. Marco Siclari che mi ha assicurato che sosterrà con forza la battaglia perché Villa possa essere protagonista del proprio futuro.