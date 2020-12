BAGNARA CALABRA Oriana e Bagnato esprimono solidarietà al vicesindaco Mario Romeo

Oriana e Bagnato Anche l'opposizione esprime solidarietà al vicesindaco Mario Romeo. I due consiglieri comunali del gruppo "Uniti per Crescere", Giovanni Oriana e Vincenzo Bagnato, condannano il gesto compiuto ai danni dell'esponente politico di "Bagnara Bene Comune".

"Atto inqualificabile", commentano Oriana e Bagnato, ed esprimono vicinanza a Romeo e alla sua famiglia. "La politica, gli atti amministrativi e le decisioni prese nalla qualità di amministratori - chiosano - non deve mai diventare motivo per qualcuno di minare la tranquillità di chi si occupa della cosa pubblica". L'invito al vicesindaco è quello "di continuare a lavorare per l'intera cittadina, con l'auspicio che gesti di tale natura non debbano più ripetersi".

Red