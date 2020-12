BAGNARA CALABRA Marinella zona rossa, Vincenzo Bagnato (FdI) esprime "disappunto per una scelta che discrimina un intero quartiere"

Vincenzo BagnatoVista la rettifica dell'Ordinanza Regionale 92/2020, su impulso della Giunta Comunale di Bagnara Calabra, con cui si restringe al solo Rione Marinella la zona rossa per il rischio covid, non si può non mostrare il proprio disappunto. Soprattutto per le azioni messe in atto, la sola zona rossa.

Pur essendo vero che un'alto tasso di soggetti colpiti dalla infezione covid, risiede nel quartiere Marinella e' altresì vero che il quartiere Marinella è il più popolato dell'intero comune. Bagnara ha una popolazione di circa 10 mila residenti, di cui i presenti effettivi sono circa 8 Mila, a Marinella si concentrano poco più di 3500 abitanti, pertanto è facile dedurne che qui si concentri il più alto tasso di contagio, che percentualmente non è dissimile ad altri quartieri. Ma al di là della pura percentuale quello che più preoccupa è l'azione messa in atto. Ciò che preoccupa è che la Giunta Municipale, non ritiene necessario ne procedere ad uno screening di massa, e non solo del quartiere Marinella, ne procedere all'isolamento dei casi riscontrati.

Vi è infatti da ricordare che per meglio fronteggiare il rischio Covid, come da indicazioni del Ministero, sono stati istituiti in Calabria i Covid Hotel, uno di questi è posto a Bagnara. Pertanto la miglior soluzione nel fronteggiare il rischio covid, anche per come indicato dal Ministero, è isolare i soggetti contagiati nei covid hotel ed avviare uno screening di massa, quanto meno nei quartieri incriminati. Ciò anche a preservare la economia di interi nuclei familiari, oggi in grande difficoltà. Tali riflessioni nella speranza che la Giunta Municipale acquisisca quelle decisioni che siano realmente a salvaguardia di Bagnara tutta e non la discriminazione di un quartiere.

Vincenzo Bagnato - Fratelli d'Italia

Consigliere Comunale