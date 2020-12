Bagnara zona rossa: la nota del Comune

Comune BagnaraSi comunica alla cittadinanza che la Regione Calabria con ordinanza n. 92 ha inserito il nostro comune tra i territori calabresi in zona rossa. Con decorrenza da domani 2 dicembre e fino al 12 dicembre saranno pertanto in vigore nuove regole maggiormente restrittive, che si sono rese necessarie per l'attuale situazione dei contagi.



Al link che segue è possibile consultare il testo dell'ordinanza:

https://www.regione.calabria.it/…/v…/view_provvedimenti.cfm…