SAN ROBERTO Il sindaco Micari sul torrente Catona

Torrente Catona Dettaglio«La situazione riguardante il torrente Catona è sotto la costante attenzione e monitoraggio da parte dell’Amministrazione Comunale, nonostante le difficoltà create dalla delicata situazione epidemiologica che ha costretto la Calabria in zona rossa. Un dialogo per individuare le risorse necessarie ed idonee alla prevenzione degli effetti di eventuali situazioni di rischio idrogeologico è stato già avviato con la Città Metropolitana di Reggio Calabria ed a breve anche con la Regione».

Lo afferma in una nota il sindaco Antonino Micari del Comune di San Roberto, il quale, a seguito delle segnalazioni pervenute da parte della cittadinanza, ha avviato una mappatura fotografica dei punti più critici su cui intervenire con maggiore priorità.

«Vent’anni fa, durante un mio precedente mandato di sindaco, ricordo di come dovetti intervenire sfollando una decina di famiglie dalla contrada Lucia alle scuole di Acquacalda. L’emergenza fu causata da una stagione autunnale particolarmente rigida e con abbandonanti nevicate, le quali ingrossarono il torrente – spiega il sindaco Micari – Oggi le istituzioni hanno mezzi e risorse per mettere in sicurezza le fiumare e devono fornirle ai Comuni, gli enti di maggiore prossimità al territorio ed al cittadino. Bisogna lavorare di prevenzione con un intervento straordinario, così da garantire poi le condizioni per una manutenzione costante ed ordinaria. La questione è ora sul tavolo della Città Metropolitana, da cui come sindaco mi aspetto concretezza».