BAGNARA CALABRA Problemi nella raccolta dei rifiuti: nota stampa del Comune

rif bagnara Di seguito la nota stampa del Comune di Bagnara Calabra in merito alla mancata raccolta dei rifiuti.

<<Si rappresenta che il perdurare dei problemi di fermo degli impianti per il trattamento dei rifiuti, sta causando notevoli ritardi nel servizio di ritiro. Gli uffici preposti stanno monitorando minuto per minuto l'evolversi della situazione. Sulla base della disponibilità degli impianti si provvederà ad approntare e pubblicare un piano per il recupero dei rifiuti ad oggi non ritirati. Ci scusiamo per il disagio che in ogni caso non dipende dal nostro Ente>>.