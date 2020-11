SCILLA Il commissario Sorical Cataldo Calabretta incontra i sindaci di Scilla e di Bagnara Calabra

Inconro Calabretta - Sindaci Scilla e BagnaraNei giorni scorsi il Commissario della Sorical Cataldo Calabretta ha incontrato il sindaco di Scilla, Pasquale Ciccone e il primo cittadino di Bagnara Calabra, Gregorio Frosina. L’iniziativa è stata promossa dal Responsabile della Lega Area Tirrenica, Giuseppe Pirrotta e rientra nell’ambito della programmazione politica che ha come obiettivo fondamentale il consolidamento di sinergie istituzionali essenziali per la crescita della Calabria.

ll primo incontro si è svolto a palazzo San Nicola alla presenza del sindaco Gregorio Frosina, del Vicesindaco Mario Romeo e dell’Assessore ai lavori pubblici Oliverio. Frosina ha puntualizzato la necessità di un monitoraggio delle reti idriche comunali e ha proposto un ampio progetto riguardante nuove e moderne forme di captazioni delle falde acquifere. A seguire si è svolto a palazzo San Rocco l’incontro alla presenza del sindaco Pasquale Ciccone, degli assessori Giuseppe Vita e Domenico Scarano e del consigliere Gigi Paladino. Durante la discussione sono emerse le varie criticità del delicato settore idrico. Nel corso del colloquio è venuta a galla la precaria condizione delle reti idriche ormai vetuste. A margine dell’incontro si è anche affrontato la delicata situazione sanitaria Covid e si è entrato nel merito delle potenzialità dell’ ex ospedale “Scillesi d’America”. A conclusione dei due incontri, ai quali ha partecipato anche Tilde Minasi, consigliere regionale della Lega, il Commissario della Sorical Cataldo Calabretta ha dichiarato di istituire un tavolo tecnico permanente con gli enti locali <<per monitorare le varie criticità e pianificare in concertazione azioni finalizzate a garantire tutela al territorio e migliore la qualità della vita ai calabresi>>.

Tina Ferrera