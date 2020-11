BAGNARA CALABRA Convocato il Consiglio Comunale, al primo punto la discussione sulla discarica "La Zingara"

Sala Consiglio Comunale Bagnara Calabra

Convocata per venerdì 27 novembre alle ore 10.00 la seduta del Consiglio Comunale. Al primo punto la richiesta rivolta al Sindaco Gregorio Frosina dei consiglieri comunali Adone Pistolesi, Daniela Salerno, Santina Parrello, Franco Maiorana, Angela Randazzo, e Rocco Dominici, di delucidazioni in merito alla bonifica e alla riapertura della discarica "La Zingara" di Melicuccà. 11 i punti in tutti iscritti all'ordine del giorno.