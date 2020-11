Covid hotel, pubblicata manifestazione d'interesse per mille posti letto

IMMAGINE-STEMMA-REGIONEAvviata indagine di mercto per reperire camere nelle strutture alberghiere

La Protezione civile regionale ha avviato un’indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di una manifestazione d’interesse, per la ricerca di camere all’interno di strutture alberghiere da utilizzare per il contrasto alla diffusione del Covid-19. La manifestazione è finalizzata all’apertura di una short list dalla quale la Regione Calabria conta di reperire circa mille posti letto, riservandosi la facoltà di attivarli anche parzialmente. I posti letto devono essere distribuiti in tutte e cinque le province calabresi.

I partecipanti dovranno impegnarsi a individuare soluzioni idonee ad assicurare l’ospitalità ai soggetti positivi al Covid-19, asintomatici o paucisintomatici, e a quelli che devono osservare la quarantena domiciliare. La Regione Calabria stipulerà con i gestori delle strutture specifici contratti per il numero di stanze disponibili, riconoscendo loro 15 euro (oltre Iva) a stanza vacante al giorno e 65 euro (oltre Iva) a stanza occupata al giorno. Gli interessati possono presentare la propria offerta a partire dalle ore 9 di lunedì 23 novembre 2020.