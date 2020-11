Un molochiese nuovamente eletto sindaco in Australia

Sindaco Libro MusticaSI RIPETE IL GRANDE SUCCESSO PER MR MUSTICA

Il cittadino australiano di origine molochieseLibro Mustica riceve l’ennesimo mandato elettorale quale Sindacodella cittadina di Cobram, della Regione “The Murray” posta nel nord dello Stato “Victoria”; nella località risiede una popolosa comunità calabrese, composta soprattutto da varapodiesi e molochiesi, insediatasi negli anni in cui l’emigrazione ha rappresentato un vero e proprio fenomeno sociale.

MrMustica, emigrato nella città di Cobram all’età di circa dieci anni, ne ha fatta di strada, oggi è un affermato imprenditore, che opera nel settore delle costruzioni prefabbricate e in quello della ricettività. Detiene attualmente la carica di Presidente del Comitato Italfest, un organismo che si occupa dei rapporti tra la comunità locale degli immigrati calabresi e quelle dei paesi di origine (Molochio e Varapodio).

I numerosi impegni tengono inizialmente lontano dall’attività politica il cittadino molochiese trapiantato in Australia, ma negli ultimi anni egli conquista la stima dei residenti di Cobram, che lo sostengono in occasione delle elezioni che si ripetono ogni quattro anni.

Nella scorsalegislaturasi candida con altre 16 persone alla guida di Cobram e della sua Contea (Moira Shire) e diventa il primo dei 9 consiglieri eletti, avendo ottenuto la stragrande maggioranza delle preferenze, quindi Sindaco.

Tra le prime dichiarazioni, espresse alla comunità anche nella sua lingua madre, la seguente, che contiene la sua missione:

“Con questa elezione stiamo facendo la storia, stiamo consentendo che la comunità multiculturale australiana brilli con l'avvento di un sindaco proveniente da un background non di lingua inglese.

I miei genitori hanno scelto Cobram e insieme abbiamo abbracciato questa bellissima zona come nostra nuova casa. Da quei primi anni mi sono appassionato e impegnato a far avanzare ulteriormente l'area che amo.

Credo sia giunto il momento per un nuovo inizio, il tempo per i membri della comunità di essere fiduciosi nel loro Consiglio locale e per la gente del posto l’occasione di avere una voce e sapere che siamo qui per ascoltare.

Abbiamo bisogno di investire nelle nostre persone e creare una comunità in cui i nostri giovani possano non solo trovare un lavoro, ma sviluppare una carriera che duri tutta la vita, piuttosto che trasferirsi in città”.

Il cambio di testimone in Moira Shire,iniziato con la prima elezione a Sindaco, ha dato a MrMusticaeffettivamente la possibilità di mettere a disposizione degli altri l’esperienza, l’intraprendenza e la capacità di costruire realtà positive, arricchendo col suo contributo la collettività che lo ha accolto molti anni orsono e dove è pienamente integrato.

Nello scorso ottobre l’illustre molochiese si ripresenta per il nuovo quadriennio e cattura il consenso degli elettori; il 18 novembre riceve anche quello dei colleghi consiglieri, venendo ancora una volta designato per la prestigiosa carica.

La data fissata per le elezioni del Sindaco è stato un grande giorno per Moira Shire, ma anche per Molochio, che ha visto rinnovato il successo di un suo concittadino il quale, senza dimenticare le sue radici, si è posto l’obiettivo di fare della comunità multiculturale di Cobram un posto migliore in cui vivere.

La collettività molochiese si congratula con Libro Mustica e gli augura buon lavoro, di certo, come viene ribadito con la preghiera di apertura di ogni Consiglio Comunale,“per il benessere e per i benefici di Moira Shire e della comunità servita”.

Sicuramente con questa conferma potrà proseguire il cammino avviato dalla collettivitàautoctona e dallafolta comunità di emigrati presenti a Cobram, di concerto con amministratori, studenti e abitantidelle comunità calabresi di origine.

Energica, in merito, è stata negli anni l’azione del Comune di Varapodio che, in virtù di un progetto condiviso per la costituzione di un’amicizia sempre più grande, ha mantenuto costanti e reciproci interscambi, fino ad istituire ufficialmente il gemellaggio tra i due Enti. Nel corrente anno è stato sancito il gemellaggio anche col Comune di Molochio.

L’Associazione Italfest, spinta dal desiderio di creare un ponte tra le due Comunità, ha sollecitato nel tempo i rapporti tra i due paesi, curando, con assiduità e costanza, viaggi e incontri tra parenti e amici.

Numerose sono state le attività di interscambio messe in atto tra la comunità di Cobram e quella di origine, con l’ausilio dell’associazione dei cittadini oriundi, animati dall’ansiosa ricerca delle proprie radici dalle quali ci si è allontanati allorquando le ristrettezze economiche delle popolazioni dell’Italia meridionale costringevano ad emigrare in luoghi lontani. Esse sono state un ottimo mezzo per recuperare un legame storico-culturale di grande valenza e sono servite a rafforzare il rapporto di amicizia e collaborazione tra concittadini distanti tra lorononché favorire la conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni dei rispettivi Paesi; esse possono altresì essere utili per promuovere rapporti commerciali, nonché valorizzare le potenzialità turistiche.

Stabilire solide relazioni tra le due comunità col desiderio di condividere caratteristiche comuni (tradizioni, culture, aree naturali incontaminate, bellezze paesaggistiche) e diversificate (patrimoni architettonici, prodotti tipici, ecc.) può diventare un cammino condiviso verso una prospettiva privilegiata di sviluppo, nel contesto di un mondo sempre più piccolo e globalizzato.

Negli ultimi anni la comunità molochiesee quella varapodiese hanno rafforzato le relazioni e intensificato gli scambi culturali, al fine di stimolare il confronto di esperienze e ampliare le conoscenze.

Queste azioni si prefiggono il ricongiungimento generazionale, la preservazione di usi e costumi atti a tramandare le reciproche tradizioni locali, nonché il mantenere inalterato nel tempo il senso di appartenenza delle popolazioni emigrate, oltre che di offrirefinalità di studio per i giovani per quanto attiene lo studio delle lingue e opportunità di lavoro.

Cobram fa parte di un’entità amministrativa (contea) chiamata “Moira Shire”, che si estende su una superficie di 4.045 chilometri quadrati econta una popolazione di circa ventottomila abitanti, di cui circa seimila insediati aCobram. La Contea comprende le città di Cobram, Nathalia, Numurkah, Tungamah e Yarrawonga e altri piccoli insediamenti (Barmah, Bundalong, Katamatite, Katunga, Picola, Strathmerton, Wunghnu). È stata costituita nel 1994 dalla fusione delle Contee di Cobram, Nathalia, Numurkah e parte delle Contee di Tungamah e di Yarrawonga. I nuclei urbani più lontani fra loro distano oltre 100 chilometri.

La macchina amministrativa locale è un grande esempio di qualità. La struttura politica, sempre più ancorata a grandi territori, dispone di una possente struttura gestionale altamente operativa; stuoli di Dirigenti e Responsabili, dipendenti funzionalmente dall’Amministratore Delegato, traducono il budget a disposizione in iniziative per il territorio calibrate in base alle necessità e alle strategie di sviluppo.

La Contea di Moira è una delle più grandi zone produttrici di frutta in Australia, con presenza anche di ampi pascoli;frutteti, orti e vigneti contrastano fortemente con l'arida terra rossa e le dune di sabbia che li circondano.

Cobram è la città natale della Murray-Goulburn Co-op, la più grande cooperativa di trasformazione del latte in Australia. Orticoltura e prodotti lattiero-caseari continuano a guidare l'economia locale, con personale di Cobram che fornisce una vasta gamma di servizi di consulenza agricola, finanziaria e professionale a sostegno dell'agricoltura, dell'orticoltura e della trasformazione alimentare. Con la sua solida base di competenze tecniche e professionali e un forte settore di vendita al dettaglio, Cobram offre servizi anche alle comunità poste nel vicino Stato del New South Wales ed è il luogo ideale per lo sviluppo di un polo agroalimentare regionale.

Il territorio è anche una destinazione turistica popolare, con la sua attrazione principale costituita dal fiume Murray, da laghi e parchi; offre uno stile di vita rilassato in mezzo ad un terreno agricolo pregiato, grazie all'acqua irrigua fornita dal fiume Murray e al clima stabile mite.

Già nel 1800 circa 1.500 italiani vivevano nel Victoria. Molti lavoravano come manovali, artigiani, artisti, medici, agricoltori, commercianti al dettaglio e fabbricanti. Alcuni ingegneri trasformarono la città di Melbourne e diressero progetti di irrigazione e raccolta delle acque in varie parti dello stato.

Gli italiani continuarono a stabilirsi nel Victoria nei primi anni del ventesimo secolo; dopo la prima guerra mondiale l’immigrazione italiana aumentò drammaticamente.

Gli immigrati inizialmente affrontarono l'ostilità razziale, ma dopo anni di duro lavoro e investimenti in Australia sono considerati una parte importante della comunità. Gli abitanti del Victoria di origine italiana continuano a contribuire allo sviluppo culturale ed economico dello Stato attraverso le loro conquiste in tutta una serie di settori industriali e professionali.

Cobram oggi ha una grande comunità italiana con circa 1.500 italiani di prima, seconda e terza generazione.

Probabilmente Cobram si trova nellaflorida situazione attuale anche grazie ai contributi che gli italiani hanno apportato alla comunità.