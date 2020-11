Calabria, la protesta dei sindaci a Roma: "Vogliamo una sanità normale"

Michele Spoleti a Roma

Decine di sindaci calabresi, con la fascia Tricolore, si sono radunati in piazza Montecitorio per chiedere la fine del commissariamento della sanità regionale vista l'emergenza Covid. Lo striscione portato in piazza recita "Commissariati e indebitati dallo Stato". "Non ci interessano le diatribe politiche. Vogliamo una buona gestione della sanità in Calabria, una sanità che sia all'altezza della Repubblica Italiana di cui siamo parte. Siamo qui a ribadirlo con le nostre fasce Tricolori", dice Francesco Candia, presidente di Anci Calabria. "Vogliamo essere parte dello Stato e vogliamo che in Calabria ci sia una sanità normale", ha concluso. Una delegazione è entrata a palazzo Chigi per essere ricevuta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. All'incontro partecipa il ministro della Salute Roberto Speranza.

A Roma tutti i sindaci dell'area della Costa Viola e dellaCittà Metropolitana di Reggio Calabria. A rappresentare Bagnara Calabra il consigliere comunale Michele Spoleti.

