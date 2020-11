BAGNARA CALABRA Discarica "La Zingara": nuova richiesta per portare la discussione in Consiglio Comunale. 6 i firmatari

ds zing "Rinascita per Bagnara" insiste e chiede nuovamente alla Presidente del Civico Consesso di Bagnara Calabra, Tina Maceri, di convocare un apposito Consiglio Comunale per discutere dell'imminente riapertura della discarica " La Zingara" di Melicuccà, o in alternativa di inserire la discussione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

A dare sostegno, forza e numeri all'iniziativa politica del gruppo guidato da Adone Pistolesi tre consiglieri comunali, Angela Randazzo, Rocco Dominici e Francesco Maiorana, che hanno lasciato "Bagnara Bene Comune" in dissenso con il gruppo di maggioranza. La richiesta si aggancia alla deliberazione del Consiglio Comunale del 29 gennaio scorso e in particolare sulla mozione presentata da "Rinascita per Bagnara" emendata dal Consiglio Comunale e votata all'unanimità, con la quale si dava mandato al Sindaco e ai capigruppo di poter conoscere e partecipare alle determinazioni sia sulla bonifica del sito che sulla eventuale riapertura della discarica. I sei consiglieri comunali (Pistolesi, Parrello, Salerno, Randazzo, Maiorana e Dominici), chiedono che il Sindaco dia delucidazioni sulle azioni conseguenziali intraprese a seguito dell'approvazione della mozione.

Si infiamma quindi il dibattito intorno alla riapertura della discarica di Melicuccà ed allo stesso tempo, con la sottoscrizione del documento da parte dei tre consiglieri comunali dissidenti potrebbero aprirsi scenari politici fino a ieri impensabili. Il dialogo per ora riguarda la discarica ma in futuro altri temi potrebbero vedere convergenti i due gruppi. Sulla discarica "La Zingara" l'attenzione resta alta e Pistolesi non molla la presa. Tocca alla Presidente del Consiglio Comunale adesso accordare quanto ieri improvvidamente negato.

Carmelo Tripodi