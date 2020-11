SAN ROBERTO Rocco Catalano eletto all'unanimità Presidente del Consiglio Comunale

San Roberto - Consiglio ComunaleIl consiglio si è riunito al Comune di San Roberto e si è dato un presidente. Si tratta del giovane Rocco Catalano, classe 1996, il quale è stato eletto ad unanimità, riscuotendo l’approvazione sia della maggioranza e sia della minoranza.

«Ai Comuni di popolazione inferiore ai quindicimila abitanti è data facoltà e non obbligo di potere eleggere un Presidente del Consiglio, circostanza prevista all’articolo dieci dello Statuto vigente a San Roberto – commenta il sindaco Antonino Micari – Riteniamo importante l’attivazione di questi incarichi interni, così come le deleghe assegnate ai singoli consiglieri, affinché si possa contribuire in maniera fattiva alla formazione della classe politica di domani. Chi come me ha navigato a lungo le acque della politica, sa quanto l’esperienza sia fondamentale in ambito istituzionale».

La seduta di consiglio ha poi trattato tematiche d’ordinaria amministrazione, tra alcune variazioni di bilancio e l’approvazione dello schema di convenzione con la Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ovviamente il monitoraggio sull’andamento dei contagi da coronavirus a San Roberto, con attenzione all’evoluzione della situazione nella borgata di Melia, hanno animato il confronto tra i consiglieri sulle misure adottate e da adottare.

Un interessante contributo è stato apportato dal consigliere di minoranza Biagio Principato, ossia la possibilità di ridurre gli importi di alcune imposte comunali, aumentando al tempo stesso le entrate del Comune, attraverso delle semplificazioni previste nel Decreto Rilancio varato dal Governo. Un tema che sarà di certo affrontato ad inizio anno, ossia durante l’elaborazione del bilancio.