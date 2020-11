ANCI Calabria: il 19 novembre sit-in dei Sindaci a Roma

anci calabria Il Comitato Direttivo di Anci Calabria in relazione alla crisi della sanità in Calabria ed alla emergenza Covid 19 in corso,

richiamate le proprie precedenti determinazioni assunte nella riunione del 06 novembre 2020 e rappresentate alle competenti autorità; registrato il precipitare della situazione che ha visto la rimozione/dimissione del Commissario “ad acta” Gen. Cotticelli, cui è seguita immediata nomina di successore; ribaditi segnalazioni, reclami e richieste già espresse dall’organo associativo e sottoscritto ed integrato da centinaia di Sindaci dei territori, che a tutt’oggi appaiono inascoltate e, comunque, senza adeguato riscontro;

considerato che il Consiglio dei Ministri, dopo la seduta del 4 novembre 2020 ha pubblicizzato l’adozione di un “Decreto Legge Calabria”, appena pubblicato, e dei cui contenuti si aveva sin qui soltanto succinta contezza da comunicato stampa; effettuati adeguati provvedimenti sulle preoccupanti tematiche e vicende; ritiene dovere esprimere il generale senso di preoccupazione rivolgendo richiesta di garanzia del diritto costituzionale alla salute da parte dei cittadini calabresi e a ciò appellandosi al Signor Presidente della Repubblica.

Propone la indizione di un sit-in di protesta innanzi al Palazzo del Governo Nazionale che si svolgerà a Roma il 19 novembre 2020 ore 12.00 con la partecipazione in presenza di tutti i Sindaci della Calabria finalizzato ad ottenere, tramite il recepimento di proposte di emendamento ed integrazioni da recepire in sede di conversione in legge del “Decreto Legge Calabria”.

Con riserva di elaborare più puntuali indicazioni e proposte a seguito della piena applicazione del Decreto Legge,

Indica i seguenti obiettivi prioritari:



– Superamento del commissariamento della Sanità nella Regione Calabria.

– Abbattimento e ripiano del debito storico del settore determinatosi nelle stagioni commissariali.

– Potenziamento del personale nella rete sanitaria regionale con superamento delle rigide barriere poste dall’art. 11 del precedente provvedimento “Calabria”.

– Richiesta di immediata adozione od integrazione Piano Covid con allestimento dei necessari posti letto di terapia intensiva e subintensiva con:

– conseguente assunzione del personale medico e paramedico occorrente;

– acquisizione delle necessarie strumentazioni elettromedicali per riattivazione e potenziamento delle capacità degli Ospedali Spoke e di quelli Generali, nonché dei Dipartimenti di Prevenzione, con riguardo alla medicina territoriale e realizzazione degli USCA.

– Coinvolgimento dei Sindaci a partire dalla immediata attivazione delle Conferenze Sanitarie Aziendali e dalla convocazione urgente dei Presidenti delle suddette Conferenze al fine di definire congiuntamente agli organi regionali e nazionale le modalità e le linee principali di azione per uscire il prima possibile dal Commissariamento ed avviare una nuova stagione della tutela della salute dei cittadini calabresi e del rilancio della sanità pubblica regionale.



Per il Comitato Direttivo

Il Vice Presidente Vicario

Francesco Candia