"Bagnara Aperta" su emergenza sanitaria in Calabria

Bagnara ApertaIl gruppo Bagnara Aperta con il presente comunicato intende esprimere il proprio dissenso sugli ultimi avvenimenti che riguardano la sanità pubblica della nostra amata regione. Il teatrino grottesco che ha portato alle dimissioni del commissario alla sanità Saverio Cotticelli ed alla nomina del Dr. Giuseppe Zuccatelli ha un sapore amaro.

Crediamo nei valori progressisti, quei valori che pongono alla base l’uomo nella sua interezza, ergendosi a difesa delle classi più deboli e proprio per questo non comprendiamo questi giochi politici, non possiamo per una questione etica e di responsabilità difendere delle scelte tanto insensate quanto assurde. In piena pandemia i nostri territori avrebbero bisogno di strutture ospedaliere, reparti COVID, personale sanitario, soprattutto avremmo bisogno di persone adeguate ed affidabili che lavorano giorno e notte per ottenere al più presto risultati, invece nostro malgrado assistiamo ad una politica che occupa poltrone come fossero caselle. L’ex commissario Cotticelli ha fallito e non ha ottenuto nessun risultato utile nei sette mesi che sono intercorsi tra la prima ondata pandemica e quella che ci pervade in questi giorni, per questo motivo ci saremmo aspettati che a prendere il suo posto fosse persona capace nella gestione di processi così delicati e complicati ed invece viene nominato un commissario che ha già lavorato nelle ASP calabresi con pessimi risultati, che oltretutto rinnega i dettami del governo con affermazioni poco sensate sull’uso della mascherina.

La difesa del Ministro Speranza basata sul curriculum del professionista non ci convince affatto, proprio perché lo abbiamo già visto all'opera nelle ASP calabresi. Chiediamo agli organi provinciali e regionali dei partiti governativi di prendere posizione su questa incresciosa vicenda, di stare come consono per dei partiti che si definiscono di sinistra dalla parte del popolo. Chiediamo al ministro alla salute Roberto Speranza di rivedere al più presto, anzi immediatamente quel provvedimento di nomina, chiediamo soprattutto che si faccia presto, stiamo perdendo troppo tempo ed i calabresi non hanno una sanità adeguata in un momento drammatico. Siamo veramente delusi ed amareggiati, la politica che dovrebbe dare risposte si comporta in maniera autoreferenziale.

Ricordiamo a tutta la politica che sembra averlo dimenticato, che al primo posto vengono i cittadini, la salvaguardia della salute pubblica e quello a cui abbiamo assistito in questi giorni é inaccettabile