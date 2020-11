BAGNARA CALABRA Consiglio Comunale, seduta breve. Numero legale garantito dai "responsabili"

Consiglio Comunale del 9 novembreSeduta del consiglio comunale che ha visto tra gli assenti il sindaco Gregorio Frosina da alcuni giorni in isolamento domiciliare volontario e negativo al tampone molecolare. Il presidente del consiglio, Tina Maceri non ha accolto la proposta del gruppo “Rinascita per Bagnara”, di inserimento all’ordine del giorno della questione legata alla riapertura della discarica “La Zingara” di Melicuccà <<Quali atti ufficiali- si legge nella richiesta- ha promosso e prodotto il sindaco affinché le determinazione votate siano rappresentate a tutela della cittadinanza,delle attività produttive e della salute e degli interessi pubblici e del territori>>. Il diniego nasce dal fatto che la richiesta non è stata firmata da un quinto dei componenti del consiglio.

A seguire l’assessore Francesco Oliverio ha relazionato sul secondo punto, relativo all’approvazione del capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione tecnico operativa dell’impianto di depurazione dei reflui urbani e delle stazioni di sollevamento al servizio dei collettori fognari. Dopo la proposta del consigliere di minoranza Giovanni Oriana sul capitolato d’appalto a salvaguardia dell’Ente in merito alle condizioni di pagamento, salvo contenzioso, la proposta è stata approvata all’unanimità. Sui restanti punti, inerenti i riconoscimenti fuori bilancio, ha relazionato sempre l’assessore Oliverio. Assenti oltre al sindaco Gregorio Frosina anche l’assessore Concetta Zoccali, il gruppo Rinascita per Bagnara e i consiglieri indipendenti Dominici, Maiorana e Randazzo. In aula sette esponenti della maggioranza e due consiglieri di opposizione hanno garantito il numero legale e una seduta di breve durata.

Tina Ferrera