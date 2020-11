Mario Romeo - Vicesindaco di Bagnara

Covid-19 e misure idonee atte a contenere il contagio nella cittadina della Costa Viola. A parlare, intervistato da CostaViolaNews.it, è il vicesindaco Mario Romeo. Situazione attuale, chiusura del cimitero e del mercato settimanale, zona rossa e sanità in Calabria, questi i temi toccati. L'invito, in ogni caso, è quello di rispettare le prescrizioni e le misure minime anticovid per evitare il contagio.