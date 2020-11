E' Giuseppe Zuccatelli il nuovo commissario ad acta per la Sanità in Calabria

Giuseppe Zuccatelli Dopo le dimissioni del generale Saverio Cotticelli, si è riunito nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri che ha deciso: il nuovo commissario per il rientro sanitario in Calabria è Giuseppe Zuccatelli, attuale commissario delle Aziende Sanitarie Provinciali di Cosenza e Catanzaro. Il ruolo di sub-commissario sarà nuovamente ricoperto da Maria Crocco.

Zuccatelli, 76 anni, di Cesena, é stato anche presidente dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed è in Calabria dal dicembre dello scorso anno. Risultato positivo al covid19, attualmente si trova in quarantena. Il Commissario è incaricato di relazionare, con cadenza semestrale, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri affiancanti in merito all’attività svolta, ferme restando le verifiche trimestrali e annuali previste dalla normativa vigente.