Vicenda Cotticelli sia da monito. In futuro manager, competenze e l'utilizzo del Mes per salvare la sanità calabrese

Il Commissario Cotticelli La decisione annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri di dimissionare seduta stante l'ex generale Cotticelli dall'incarico di commissario straordinario per la Sanità calabrese dopo l'incredibile intervista/inchiesta tv che ne ha svelato l'inadeguatezza al ruolo e l'incredibile superficialità con cui ha affrontato in questi mesi l'emergenza Covid o meglio come non l'abbia proprio affrontata, è un atto dovuto, sicuramente apprezzabile ma che mi ispira un solo amaro commento in dialetto :"misuru i porti i ferru dopu chi si rrobbaru a Santa Chiara".

È inutile che litighiamo tra di noi, gli uni ricordando quelli di destra, gli altri ricordando quelli di sinistra. È inutile. Le responsabilità per la disastrata sanità regionale calabrese sono equamente e perfattamente distribuite in entrambi gli schieramenti politici. Dal 1994 ad oggi destra e sinistra si sono infatti alternate alla guida della Regione con una perfetta regolarità, mentre da 10 anni la sanità è commissariata, ovvero è ritornata in mano al governo nazionale con i risultati che tutti conosciamo: chiusura di ospedali e di altri presidi sul territorio, progressiva riduzione del personale, carenze di attrezzature nelle strutture rimaste in piedi. Il tutto nel nome di un piano di rientro da un debito monstre accumulato in 50 anni di malagestione locale. La Sanità calabrese era un porto delle nebbie prima dell'avvento dei commissariamenti ad acta e tale è rimasta addirittura peggiorando. I nostri uffici sanitari, con decine e decine di dirigenti ben retribuiti, non sono stati in grado nel corso della prima ondata del Covid e non lo sono neanche adesso di fornire dati ufficiali in merito al numero dei contagiati e dei posti letto disponibili in terapia intensiva. Un calcolo che anche un ragazzo delle scuole medie sarebbe in grado di organizzare facendo la conta a mano. È incredibile, ma cio che è incredibile purtroppo in Calabria è normalità.

Dimentichi dei viaggi della speranza che fanno della Calabria la regione in Europa con il più alto tasso di emigrazione sanitaria (sia nel senso di malati che vanno a farsi curare altrove, sia di eccellenze mediche che scappano lontano), abbiamo anche dimenticato che sulla nostra sanità incombe da sempre la soffocante presenza della ndrangheta e dei suoi molteplici interessi illeciti. C'è pure scappato il morto autorevole, ma diamo sempre l'impressione appunto di essercene dimenticati e lo cataloghiamo tra gli incidenti fisiologici che possono capitare in una Regione dove uccidere per interessi e mafia è normale.

Come se ne esce? Difficile che se ne esca e temo che il tutto vada sempre piu peggiorando. Lo Stato dovrebbe commissariarci ma seriamente attraverso non nomine di gente inutile e inadeguata come Cotticelli, ma attraverso scelte manageriali sia in termini medico/sanitarie che amministrative. Occorre creare una cabina di regia con soggetti dalla straordinaria competenza accertata, retribuirli a dovere e magari utilizzare i 25 miliardi del Mes solo per noi con cui buttare giù tutto e ricostruirlo di sana pianta.

Ma è solo un sogno. Al prossimo scandalo o alla prossima epidemia ci ritroveremo ancora qui a ripeterci le stesse cose.

Giuseppe Careri