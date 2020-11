SCILLA Un montescale cingolato al Castello Ruffo per l’accesso delle persone diversamente abili

montascale scillaL’amministrazione comunale ha dotato il castello Ruffo di un montescale cingolato destinato alle le persone diversamente abili per contribuire all’abbattimento delle barriere architettoniche.

<<Riteniamo fondamentale – spiega il sindaco Pasquale Ciccone-impegnarci in modo deciso per la tutela delle persone più deboli affinché non siano privati di quanto è consentito agli altri. Con grande gioia annunciamo questo perché finalmente consentiremo a chi non ha mai potuto godere della bellezza del nostro maniero e degli eventi che ivi si realizzano di iniziare a farlo e per loro un sogno diventerà realtà>>. Non sono mancati i commenti positivi sui social e le ulteriori segnalazioni all’amministrazione per poter ampliare il percorso di inclusione sociale. In particolare è stato fatto riferimento a palazzo San Rocco fruibile alle persone diversamente abili solo al piano terra e non al piano superiore. E ancora al Cimitero comunale di Scilla Centro che ha la necessità di un ulteriore ingresso e di un sistema di abbattimento delle barriere architettoniche per consentire alle persone con disabilità di raggiungere il ripiano più alto. Sollecitata anche la richiesta da parte di alcuni cittadini di predisporre ulteriori parcheggi per i disabili. << L’attenzione alla fragilità- ha detto Barbara Bombara, presidente dell’associazione “Specialmente preziosi Scilla” -è un dovere di una società civile>>. I componenti dell’associazione hanno già avviato un dialogo costruttivo con il sindaco Pasquale Ciccone per far fronte alle esigenze delle persone disabili e favorire una relazione tra territorio e soggetti diversamente abili.

Tina Ferrera