BAGNARA CALABRA Nuova ordinanza anticovid del Sindaco Gregorio Frosina

Gregorio Frosina - Sindac di Bagnara CalabraDisposta la chiusura degli uffici comunali, il divieto di svolgere attività sportive e la chiusura della Villa Comunale. Dalle 5 alle 13 di ogni giorno autorizzata la gestione quotidiana dei lavori agricoli ai contadini locali non professionali.

In funzione delle esigenze di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid -19, con effetto immediato e fino alla permanenza nella "zona rossa" di cui al DPCM del 03/11/2020 e Decreto del Ministero della Salute 04/11/2020 in aggiunta a quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali quanto segue:

1. la chiusura al pubblico degli uffici comunali sede centrale ed uffici periferici, garantendo la reperibilità al seguente numero telefonico 0966374011, avendo cura di seguire la voce guida indirizzante all'Ufficio interessato. Alternativamente al servizio telefonico, è attivo il servizio a mezzo email, di cui si forniscono i relativi indirizzi di Posta elettronica:

Servizio Polizia Locale: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Servizi Demografici: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Servizio Tributi:

pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ufficio Tecnico: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Relativamente al servizio di rilascio della Carta d'Identità elettronica, è necessario prenotare apposito appuntamento, contattando l'addetto dell'Ufficio preposto, al numero telefonico 0966374011 Int. 214, o tramite email all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I cittadini potranno avere accesso alle sedi comunali e agli uffici solo su appuntamento autorizzato dal responsabile del servizio o su convocazione scritta che dovrà essere esibita all'ingresso.

I Responsabili degli Uffici e dei servizi avranno cura di presidiare ogni aspetto organizzativo riferibile alla tempestiva ed efficiente continuità dei rispettivi servizi all'utenza, a mezzo l'ausilio di un proprio collaboratore che sarà preposto al servizio telefonico e di posta elettronica, e con l'organizzazione dei servizi di back office, che saranno disimpegnati ove possibile a mezzo strumenti telematici;

2. è fatto divieto di svolgere attività sportive e motorie all'interno delle Piazze Comunali, nello specifico Piazza R. Villari - Ex Piazza Lido, Piazza Matteotti, Piazza Marconi , Piazza Morello , Piazza Gramsci, Piazza Cappuccini, Piazza M. Ss. Annunziata di Pellegrina;

3. è fatto divieto di svolgere attività sportive e motorie all'interno dell'area portuale: l'accesso rimane consentito unicamente ai pescatori professionisti, ai titolari di imbarcazioni adibite alla pesca, proprietari di imbarcazioni turistiche e piccole imbarcazioni, per lo svolgimento delle attività lavorative consentite e la manutenzione dei natanti;

4. la chiusura al pubblico della Villa Comunale;

5. di autorizzare la gestione quotidiana dei lavori agricoli ai contadini locali non professionali e nello stesso tempo di consentire l'accudienza di animali non domestici (pecore, capre, maiali, galline e simili) allevati dagli stessi, limitando ad un tempo breve ovvero dalle ore 05,00 alle ore 13,00 di ogni giorno, trattandosi di attività lavorativa assimilabile agli spostamenti per ragioni di lavoro e di necessità che dovranno essere autocertificati e consentiti dai D.P.C.M. del 03.11.2020