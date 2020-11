Siclari (FI) propone Bertolaso come super commissario alla sanità in Calabria

Guido Bertolaso

Guido Bertolaso super commissario della Sanità in Calabria? La proposta arriva direttamente dal Senatore Marco Siclari, dalla sua pagina Facebook ufficiale: "Ho contattato Guido Bertolaso ed ho illustrato la situazione di emergenza sanitaria che vive la Calabria da decenni nonostante sia commissariata dallo Stato da 12 anni Guido Bertolaso ha dato la disponibilità a lavorare anche gratuitamente. Sarebbe una grande opportunità per òa Calabria se il Governo, che ha prorogato, ieri sera, il commissario della sanità in Calabria (Decreto Calabria), lo indicasse quale super commissario per riorganizzare l'assietanza sanitaria ad esperti come Bertolaso, che ha decine di anni di esperienza come Bertolaso, che ha decine di anni di esperienza sul campo delle emergenze.

È stato un colloquio cordiale e affettuoso dove abbiamo ricordato anche la nostra Jole Santelli, amica in comune. Ho evidenziato che la Calabria è, persino, l’unica regione in Europa che non ha una terapia intensiva neonatale e pediatrica.

Ricordo che Bertolaso ha realizzato l’ospedale alla fiera di Milano in tempi non sospetti e che può contenere fino a 210 pazienti, con soltanto 3 settimane di lavoro e circa 30 milioni di euro. Spero che il Governo accolga questa proposta.

