BAGNARA CALABRA L'Amministrazione Comunale impegnata a completare il centro sportivo polifuzionale

palazzetto sportCon il bando “Sport e periferie 2020” al quale il Comune di Bagnara ha partecipato, si intende portare a compimento un’opera che da troppi anni il nostro paese attende, il centro sportivo polifunzionale a Pellegrina.

L’iter ha avuto avvio nel 2003, quando veniva affidato il primo incarico per la progettazione.

Successivamente sono avvenute due rescissioni di appalti e una sospensione della realizzazione dell’opera nel 2012.

Il progetto di completamento è stato redatto dall’Arch. Giovanni Artuso.

L’Amministrazione comunale s’è impegnata per il completamento dell’impianto sportivo con un duplice obiettivo: realizzare una struttura polivalente da dedicare allo sport e rigenerare un’area urbana ad oggi dequalificata.

Il progettista ha pensato ad una soluzione che consenta di realizzare un impianto destinato a

promuovere l’attività sportiva ma anche adatto alla realizzazione di manifestazioni

spettacolari e culturali.

La struttura, già in larga parte realizzata, si trova in condizioni di abbandono e necessita di opere di ripristino e ristrutturazione nonché della sistemazione dell’area di parcheggio annessa, con adeguamento alle disposizioni in materia di conformità alla sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il lungo stop dei lavori ha purtroppo comportato il deterioramento di porzioni della costruzione esistente.

Una volta completato, l’impianto potrà contare su una capienza di circa 450 spettatori, con un campo idoneo alle attività agonistiche.

Tutte le aree a margine dei servizi principali, infine, verranno destinate a zone verdi.

Solo qualche mese fa si concludeva l’iter per la consegna della struttura denominata “Palloncino”, nei pressi dello stadio comunale.

Con il centro polifunzionale, per il quale l’Amministrazione Comunale si sta impegnando concretamente, Bagnara disporrà di un’altra opera molto importante per i giovani e per tutta la comunità.