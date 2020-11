SCILLA Il presidente Spirlì visita la Casa della Salute. La struttura potrebbe ospitare pazienti covid

Scilla - Ospedale - SpirlìIl presidente ff della Calabria, Nino Spirlì si è recato alla casa della salute per discutere con il responsabile della struttura sanitaria Ernesto Giordano sulle problematiche inerenti la definitiva riconversione dell’ex Scillesi d’ America.

<<Siamo un gruppo – spiega Giordano- che lavora per migliorare la struttura vista la disponibilità dei contributi covid così da dare risposte agli utenti di Scilla e provincia. In settimana sarà attivata l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) per garantire l’assistenza dei pazienti asintomatici per evitare che si rechino presso i medici di famiglia o nei pronto soccorso>. E’ stata anche lanciata la proposta, da concordare con i vertici Asp, di adibire l’ex reparto di riabilitazione cardiologica per i pazienti covid guariti e dimessi dall’ospedale. Sembra che ci sia la disponibilità di circa quaranta posti letto.

Da sinistra Giordano - Fava - PatafioInoltre dalla prossima settimana entrerà in funzione il servizio drive-in senza scendere dall’auto. Sarà possibile effettuare anche il test sierologico per coronavirus (Coronavirus SarsCov- 2 Igm e Coronavirus SarsCov 2 IgG) . <<Il presidente Spirlì – ha riferito Giuseppe Pirrotta referente della circoscrizione Tirrenica per la Lega e promotore dell’incontro- si è impegnato a definire la pratica per la riconversione della Casa della Salute di circa 8 milioni di euro. Vogliamo che ci sia una svolta nella sanità pubblica. L’appalto è supportato dai fondi comunitari.La struttura si trova nel cuore della Costa Viola e da anni serve i comuni limitrofi e aspromontani>>. Presenti l’assessore regionale Tilde Minasi, il dottore Roberto Fava dirigente del servizio di endocrinologia e diabetologia della casa della Salute e Mario Patafio, medico di famiglia e consigliere comunale con delega alla sanità.

Tina Ferrera