BAGNARA CALABRA Approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per il completamento dell’impianto sportivo polifunzionale nella Frazione di Pellegrina

Comune BagnaraE’ una lunga storia, iniziata nel lontano 2003 con l’incarico a due professionisti, quella che riguarda la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale nella Frazione di Pellegrina. Nel 2005 viene approvato il progetto esecutivo dell’opera per un importo complessivo di 980.000,00 euro, e nello stesso anno iniziano i lavori che dovevano essere completati nell’arco di un anno. Tante le vicissitudini da allora, con imprese che hanno chiesto la rescissione dei contratti in essere abbandonando i lavori.

Questa lunga fase si è conclusa con il Comune di Bagnara Calabra che nel 2017, attraverso l’Ufficio Tecnico, ha dichiarato la risoluzione in danno nei confronti della ditta che nel 2009 aveva autonomamente sospeso i lavori. Ci sono voluti più di quindici anni ma oggi l’impianto sportivo a Pellegrina torna d’attualità con la Giunta Comunale che ha inserito il completamento dell’opera nel bando “Sport e periferie 2020” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sport. L’intervento prevede il completamento dell’impianto sportivo e la riqualificazione di tutta l’area limitrofa per un importo di 950.262,63.

Red