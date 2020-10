Fabio Facciolo commissario cittadino a Villa S. Giovanni: Nesci, "l'azione di radicamento di Fdi non si arresta"

denis nesci

Fabio Facciolo, il quale ha la responsabilità di rappresentare il partito in qualità di commissario cittadino di Fdi a Villa S. Giovanni, e che - sono certo - continuerà il lavoro certosino da mesi profuso anche dall'architetto Francesco Colarossi, a cui va il mio più sincero apprezzamento. L'azione di radicamento di Fdi non si arresta. - È quanto dichiara il Commissario provinciale Denis Nesci. Continuiamo a costruire un partito solido grazie alle professionalità' che scelgono di sposare il nostro progetto. Profili come quello diFabio Facciolo, il quale ha la responsabilità di rappresentare il partito in qualità di commissario cittadino di Fdi a Villa S. Giovanni, e che - sono certo - continuerà il lavoro certosino da mesi profuso anche dall'architetto Francesco Colarossi, a cui va il mio più sincero apprezzamento.

Villa S.Giovanni è un comune di straordinaria importanza nell'architettura politica e strategica della Città Metropolitana. C'è una comunità attiva che vuole mettersi in gioco e offrire uno strumento di crescita al territorio, con proposte e idee innovative. Fratelli d'Italia - conclude Nesci - si propone di allargare la famiglia a quanti vorranno spendersi con credibilità e serietà non solo per Villa, ma anche e soprattutto per la crescita dell'intero comprensorio della vallata e della Costa Viola.