Covid. Conte firma nella notte nuovo Dpcm, norme in vigore fino al 24 novembre

Conte firma Decreto E' stato firmato nella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazione, il nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid che includono una stretta per tentare di abbassare la curva dei contagi.

Confermato lo stop per bar, ristoranti e gelaterie alle ore 18, ma viene consentita la loro apertura la domenica e i festivi. Il governo sta accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle misure. Un consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore. Sarà il premier Giuseppe Conte ad illustrare nel pomeriggio le norme che saranno in vigore da domani al 24 novembre.