BAGNARA CALABRA Lo storico plesso Morello tornerà al suo splendore. Ad annunciarlo l'assessore Francesco Oliverio

Francesco Oliverio<<Lo storico plesso Morello tornerà al suo splendore>>. Ad annunciarlo l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bagnara Calabra Francesco Oliverio che aggiunge: <<atti e fatti, non like>>.

<<All’esito della valutazione di merito e di coerenza della nostra proposta progettuale molto complessa e articolata, ottimamente sviluppata dall’ing. Giancarlo Morello dell’Ufficio Tecnico Comunale – spiega l’Assessore Oliverio - la Regione Calabria Dipartimento 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità, con nota prot. n. 338586 del 20/10/2020, in esecuzione dell’Ordinanza del TAR di Catanzaro nr.541/2020, ha avviato il procedimento di soccorso istruttorio della domanda ex art.6, comma 1, lettera b ed art. 7 e 8 legge 7 agosto 1990 nr. 241 e s.m.i., giudicando l’istanza ricevibile ed ammissibile con riserva per l’intero importo richiesto, ammontante ad euro 4.852.494,14>>. Ad oggi conclude Oliverio <<si tratta del finanziamento più alto ottenuto dal comune di Bagnara Calabra>>.

Red