Covid-19, la Giunta Regionale stanzia nuovi fondi per personale sanitario e studenti

Altri due milioni per le attività straordinarie legate all'emergenza. Contributo di 500 euro per le famiglie dei fuorisede. Approvato schema di convenzione per linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro

Nell’ultima riunione della Giunta regionale, che si è svolta ieri presieduta dal presidente facente funzioni, Nino Spirlì, sono stati approvati diversi provvedimenti in materia sanitaria, di istruzione e trasporti.

L’esecutivo, su proposta del presidente f.f. Spirlì, ha destinato ai lavoratori del comparto del servizio sanitario della Regione Calabria una ulteriore dotazione finanziaria di due milioni di euro per il riconoscimento di emolumenti accessori relativi all’espletamento delle attività straordinarie in occasione dell’emergenza da Covid-19. La somma è destinata a integrare le risorse finanziarie statali assegnate alla Regione Calabria con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari a 7.993.950 di euro.

Su proposta dell’assessore al Bilancio, Francesco Talarico, è stata inoltre stabilita una variazione di bilancio che consente di liquidare a circa 5mila famiglie di studenti universitari fuori sede un contributo una tantum di 500 euro finalizzato a dare sostegno alle famiglie calabresi costrette a fronteggiare le difficoltà economiche causate dal lockdown e le limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19.

In tema di trasporti, su proposta dell’assessore al ramo, Domenica Catalfamo, la Giunta ha deliberato lo schema di convenzione per la linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro. Approvato, infine, il documento per l’individuazione di interventi non appartenenti alla rete stradale Anas.