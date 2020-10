BAGNARA CALABRA Disservizi illuminazione pubblica a Pellegrina e Marinella: interrogazione di "Rinascita per Bagnara"

rinascita per bagnaraInterrogazione di "Rinascita per Bagnara" sui disservizi che riguardano l'illuminazione pubblica in Contrada Pomarelli a Pellegrina di Bagnara Calabra, e a Marinella in Via Melarosa Parallela V strada III. In basso il testo completo della nota inviata al Sindaco di Bagnara Calabra.

I sottoscritti Santa Parrello, Daniela Salerno e Adone Pistolesi, consiglieri comunali del gruppo “Rinascita per Bagnara”, chiedono di conoscere, previo esclusiva risposta scritta, i reali motivi di questi ripetuti e diffusi disservizi sul territorio comunale.

- Nella presente interrogazione evidenziamo che malgrado le segnalazioni inviate al numero verde gratuito 800 89 45 20 anche da nostri concittadini residenti ad esempio in Contrada Pomarelli (Pellegrina) oppure al Rione Marinella, ad oggi permane “notte fonda”.

- In considerazione che il servizio di pubblica illuminazione è un servizio di pubblica utilità, si ricorda che l’interruzione protratta nel tempo, lede un Diritto, crea disagi, compromette l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale.

- I residenti, non dimentichiamolo, contribuiscono con il pagamento delle tasse e tributi al mantenimento del medesimo servizio che pertanto deve essere garantito con efficienza e continuità.