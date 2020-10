BAGNARA CALABRA "Bagnara Aperta": "sui casi di Covid-19 serve maggiore comunicazione da parte del Comune"

covid-19 - comunicazioneIl gruppo Bagnara aperta, visto il crescere dei contagi da covid-19, all’interno del territorio comunale di Bagnara, chiede all’amministrazione comunale di fornire un’adeguata comunicazione alla cittadinanza in merito alla propagazione del virus.

Infatti per due giorni di fila il comune non ha comunicato nulla né sui propri canali social, né sull’albo pretorio. In questa delicata fase, dare una dovuta comunicazione ai cittadini è di primaria importanza per evitare allarmismi e voci infondate. Il sindaco e l’amministrazione comunale potrebbero farsi carico di pubblicare un report giornaliero con i dovuti dati relativi al coronavirus all’interno di Bagnara. Come viene già fatto da diversi amministratori dei comuni limitrofi al nostro.

Ad oggi i contagi ufficiali comunicati dal comune sono cinque, l’ultimo comunicato ufficiale del comune riguardo il covid_19 risale al 14 Ottobre. Auspichiamo che domani il comune dia le dovute comunicazioni alla cittadinanza in modo da avere una sola voce ufficiale. Invitiamo la cittadinanza a seguire le norme e le regole messe in atto dal governo. Indossare la mascherina, igienizzare le mani e invitiamo anche a scaricare l’app immuni per aiutare a tracciare il virus.