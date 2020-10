BAGNARA CALABRA "Bagnara Aperta" replica all'Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Oliverio

Bagnara ApertaIl gruppo Bagnara Aperta da sempre impegnato a segnalare e ad affrontare con proposte le problematiche del paese indirizzando al governo cittadino i vari comunicati sulle varie tematiche, ritiene di dover fare alcune precisazioni riguardo l'intervista social dell'assessore ai lavori pubblici.

Non entriamo nel merito della discussione sul "manifesto delle meraviglie" decantato dall'assessore al ramo, sui lavori che saranno messi in atto nei prossimi mesi, lo faremo, come già preannunciato quando daremo la nostra lettura del bilancio, cominciando proprio dai 5 milioni di euro per il porto che non sono nei capitoli di bilancio approvato dal consiglio comunale. Rammentiamo all'assessore che ringraziamo per il tempo che dedica nella sua intervista al nostro gruppo, che di solito esiste il diritto di contraddittorio e che siamo sempre disponibili in qualsiasi momento al confronto, che da sempre é stato evitato da lui e dai suoi colleghi di giunta.

Ricordiamo allo stesso che, i social sono strumenti dove far conoscere a molte persone il proprio pensiero, ma che i nostri comunicati sono politici e vengono pubblicati sui giornali locali, quindi se vuole rispondere può farlo sui mezzi di informazione tradizionali e non sui social come asserisce. L'assessore in questione sarà ricordato insieme al suo attuale collega al bilancio per avere avuto il triste primato di aumentare le tasse ai cittadini bagnaresi prima come opposizione (2014) proponendo l'aumento dello 0,8‰ dell'IRPEF e poi come maggioranza (2020) aumentano dello 0,8% l'IMU. Rimaniamo sempre propositivi, in attesa di un confronto o quanto meno di risposte sui problemi del paese evidenziati sui nostri comunicati.