SCILLA Ecco le deleghe per assessori e consiglieri comunali

comune scillaIl Sindaco Pasquale Ciccone ha comunicato le deleghe assegnate gli assessori e ai consiglieri comunali <<convinto - ha scritto sulla propria pagina facebook - dell'importanza del ruolo di ognuno di essi, nel rispetto dei voti ottenuti e conformemente agli impegni assunti con i miei candidati già in campagna elettorale>>.

1) Bellantoni Annamaria: Vicesindaco con delega al welfare e ai rapporti con le frazioni;

2) Salvaguardia Maria: Assessore con delega ai lavori pubblici e finanziamenti comunitari;

3) Vita Giuseppe: Assessore con deleghe ai tributi, rapporti con enti esterni, beni culturali e borghi;

4) Scarano Domenico: Assessore con delega all'urbanistica, viabilità e servizi esterni;

5) Arena Nicoletta: Consigliere con delega all'ambiente;

6) Follino Monica: Consigliere con delega all'istruzione;

7) Paladino Gigi: Consigliere con delega allo Sport e verde pubblico;

8) Patafio Mario: Consigliere con delega alla Sanità.

Nella stesso messaggio Ciccone ha precisato <<Mi corre l'obbligo puntualizzare che l'impegno dei consiglieri e soprattutto degli assessori è sostanzialmente un servizio di volontariato al proprio Paese, in quanto l'indennità degli assessori è di appena 300 euro lorde. Dico questo per sgombrare il campo da chi in modo improprio ritiene che ci sia una corsa a fare l'assessore per avere uno stipendio. È arrivato il momento di chiarite una volta per tutte che questa favola non esiste. Nello stesso tempo chiedo a tutti coloro che vogliono e possono dare un contributo alla crescita di Scilla di non perdere l'opportunità e di proporsi alla partecipazione democratica, nelle forme che noi metteremo in atto, come ad esempio le istituzioni dei consigli di quartiere. Scilla ha bisogno di tutti, nessuno escluso>>.

Red