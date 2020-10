VILLA SAN GIOVANNI Concessione stagionale aree del litorale ad operatori economici per fini di lucro da adibire a campi boa: il TAR a favore del Comune

Municipio Villa San GiovanniIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, con l’Ordinanza n. 217 dello scorso 7 ottobre sul ricorso numero di registro generale 429 del 2020, ha respinto l’istanza cautelare proposta nell’ambito dell’impugnazione della Deliberazione della Giunta Municipale nn. 67 del 2020 con la quale l’organo amministrativo dava indirizzo al competente settore tecnico-urbanistico di dare in concessione stagionale alcune aree, individuate del litorale, a privati, ad associzione ovvero ad enti no profit per l’alaggio ed ed il varo delle imbarcazioni, senza scopo o fine di lucro e privilengiando nell’assegnazione i residenti villesi e di dare in concessione stagionale altre aree del litorale ad operatori economici per fini di lucro da adibire a campi boa.

In particolare il Tar reggino ha escluso tanto la presenza del fumus boni juris, quanto quella del periculum in mora, con ciò, indirettamente avallando l’operato dell’amministrazione e confermando la bontà della deliberazione di Giunta, tendente proprio a cominciare a risolvere l’annoso problema dei posti barca nella nostra Città. Un grande plauso all’Avv. Fernando Scrivano della nostra Avvocatura Civica che eccelle per professionalità, disponibilità ed attaccamento al servizio, peraltro egregio, svolto in favore del Comune. La pronuncia ci spinge a proseguire nell’azione di completamento normativo, urbanistico del fronte mare per assicurare ai residenti la fruizione piena del mare, sia come bagnanti, che come diportisti o pescatori, professionali o sportivi, ma anche per attrarre gli investimenti, pubblici e privati necessari che possano valorizzare il tesoro rappresentato dal nostro fronte mare.