SCILLA Ripulita l'area adiacente al cimitero

Cim Scilla A due settimane dalla rielezione, il sindaco Pasquale Ciccone sta mettendo in atto alcuni provvedimenti già anticipati in campagna elettorale. E' stato ripulito il parcheggio del cimitero ed è stato rimosso il mezzo della spazzatura.

<<Tutti devono sapere - spiega Ciccone - che il cimitero non è un luogo per depositare rifiuti, il luogo di sepoltura dei nostri defunti merita rispetto. Gli incivili che lasceranno la spazzatura nello spazio antistante saranno braccati e puniti. E' mia intenzione attivare seriamente le telecamere e le fototrappole, forse finora mai entrate in funzione. Inoltre, nei giorni scorsi sono stati effettuati i primi interventi di pulizia della frazione di Solano Superiore: <<L'attenzione dell'Amministrazione Comunale per la situazione ambientale di Solano è grande e questi lavori continueranno fino al momento della risoluzione del problema. Poi si penserà al mantenimento del decoro>>.

Il sindaco ha anche disposto la rimozione di alcuni parcheggi destinati a disabili che sono deceduti: <<Con la morte di queste persone nessuno ha pensato di ridare questi spazi alla collettività>>. Anche nel borgo di Chianalea sono stati effettuati i lavori di pulizia. <<Non ci voleva tanto per dare decoro all'entrata di uno dei posti più belli d'Italia. Invece per tutta l'estate ci siamo dovuti vergognare del degrado a cui abbiamo sottoposto migliaia di turisti che passavano per quelle vie tappandosi il naso per gli odori nauseabondi>>.

Tina Ferrera