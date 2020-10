SCILLA Il consigliere di minoranza Iriiti rinuncia all’incarico. Cala il silenzio sulla composizione della Giunta

Ilario AmmendoliaSi apprende solo durante il corso della seduta del consiglio comunale che il consigliere di minoranza Antonio Iriti (che ha ottenuto otto preferenze nell’ultima tornata elettorale) ha formalizzato le dimissioni. Nella prossima seduta si procederà alla surroga e il seggio vacante sarà attribuito al primo dei non eletti, Rosa Maria Marcianò.

Se da un parte il gruppo “Diritti Democrazia Libertà per Scilla” perde già un membro; dall’altra la tanto attesa nomina della Giunta non è stata ancora partorita dal sindaco Ciccone che non ne fa menzione nel corso della seduta. Probabilmente il primo cittadino ha ancora delle perplessità sulla squadra che dovrà affiancarlo. Ciccone ha invece le idee chiare sull’istituzione della figura del Presidente del Consiglio tanto da inserire all’ordine del giorno la modifica allo Statuto comunale. A voler avviare un’attenta riflessione sul risultato elettorale a Scilla è stato il capo gruppo Ilario Ammendolia che nel suo intervento si pone dalla parte della legalità <<Siamo contro la ndrangheta e qualsiasi forma di associazione criminale, nella consapevolezza dei drammi che il crimine organizzato ha causato in tutto il territorio calabrese. Riteniamo che nessuno più degli scillesi sia interessato a tenere la ndrangheta lontana dal proprio territorio e fuori dalle istituzioni cittadine>>. Il gruppo “Diritti Democrazia Libertà per Scilla“ non è motivato a fare opposizione in consiglio comunale, ma si considera solo parte della minoranza. Nasce così una comunione d’intenti tra chi amministra e chi siede tra i banchi della minoranza e si profila una maggioranza allargata che punta all’abrogazione della legge sugli scioglimenti per infiltrazioni mafiose. Ammendolia insiste ad incontrare le presidenze della Commissione Giustizia e di Affari Costituzionali del Senato per raccontare l’esperienza di Scilla e invitare anche la Commissione parlamentare antimafia per un confronto con il consiglio comunale e le associazioni. Il capogruppo ritiene inoltre importante riunire tutti i Comuni della Città Metropolitana che hanno avuto i consigli sciolti per infiltrazioni mafiose affinché approvino il documento.

