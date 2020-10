L’ATC incontra l’Assessore all’Agricoltura Gallo

Il Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia RC 1 Rocco Palamara, il Segretario Giuseppe Spoleti insieme al componente l’esecutivo Demetrio Russo, hanno incontrato l’Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Calabria Gianluca Gallo, preoccupati dal grave danno che comporterà la chiusura della attività venatoria nelle zone a protezione speciale le ZPS sottoposti alla tutela in base alla Direttiva CEE 79/409/uccelli. In particolare i rappresentanti dell’ATC rc 1 hanno rappresentato le preoccupazioni dei cacciatori a non poter esercitare la caccia come prevista dalla legge 157/92 con particolare riferimento ai danni alle colture agricole causate dall’espandersi dei cinghiali contribuirà a fare desistere gli agricoltori ad abbandonare le loro terre e in particolare si provocherà la distruzione delle “armacie” dove si produce l’uva zibibbo e un importante produzione di vino. L’Assessore Gallo ha rassicurato i presenti che gia l’assessorato è a lavoro, nominando i tecnici che a breve presenteranno tutta la opportuna documentazione affinchè venga superata l’ordinanza emanata dal TAR. L’Assessore Gallo si è impegnato a risolvere il problema entro il 15 Ottobre 2020. Su tale fronte si sono mobilitati anche i Sindaci dell’Area dello Stretto e i parlamentari regionali. Non ultima la discussione in Consiglio Regionale dell’ordine del giorno presentato dal consigliere Domenico Giannetta “ Calabria: ripristinare caccia cinghiali a tutela incolumità pubblica e attività agricole” approvato dal Consiglio Regionale.