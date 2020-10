BAGNARA CALABRA Consiglio Comunale del 29 settembre: The Social Dilemma

Frosina - RomeoIn un memorabile “Controcorrente” del suo Giornale (che fu), Indro Montanelli ebbe a scrivere, un giorno – cito testualmente, virgolettando: “Che Craxi sia uomo di grandi capacità e ambizioni, lo si sapeva. Che sia anche uomo di grande coraggio, lo si è visto ieri, quando pronunciava alla Camera il suo discorso di replica. Per due volte si è interrotto alla ricerca di un bicchier d'acqua.

Per due volte Andreotti glielo ha riempito o porto. E per due volte lui lo ha bevuto”. Ecco: non risultavano presenti bicchieri d’acqua fra il sindaco Gregorio Frosina ed il vicesindaco Mario Romeo all’ultimo consiglio comunale, il primo peraltro ha parlato non più di tanto rispetto al secondo – e solo quando chiamato in causa direttamente da Angela Randazzo e Adone Pistolesi – ed appartiene ad una tradizione comunista che nel Cinghialone del Garofano poco e nulla si rispecchiava. Eppure, appare inspiegabile con i consueti parametri dell’agire politico, l’ascendente di una certa Democrazia Cristiana – e penso che Romeo non si offenda, anzi, tutt’altro – su una certa sinistra. I miei anni mi consentono di conoscere il Pentapartito solo attraverso i libri di storia; eppure forse per qualcuno più ottuso, in un mondo liquido che cambia e può cambiare radicalmente di ora in ora, la politica è ferma ancora a quei tempi lì. Tempi in cui potevi, fondamentalmente, permetterti di dire la qualsiasi, come ad esempio che un finanziamento per rifare una scuola era in dirittura d’arrivo, quando invece ben sapevi che non solo era stato rifiutato, ma eri stato costretto a proporre un ricorso al Tar per provare a rientrare nella procedura. Potevi permetterti di dire qualsiasi cosa perché carte e documenti restavano nella stanza dei bottoni, cui avevi accesso solo tu, e al massimo c’era l’opposizione che, se vigile e attenta, tirava fuori il manifesto da affiggere ai muri del paese per provare a raccontare un’altra versione dei fatti.

L’ultimo prodotto Netflix (non userò mai l’espressione “che sta spopolando”, ma il concetto è quello) è un docu-drama dal titolo “The Social Dilemma”: esperti, sociologi, studiosi e, soprattutto, informatici “pentiti” della Silicon Valley raccontano l’influenza che i social media hanno acquisito sulla vita dell’uomo, descrivendo i meccanismi utilizzati per, nei casi più “gravi”, formare ed orientare il pensiero dell’essere umano 3.0. L’individuo oggi, piaccia o no, vive h24 circondato da schermi, che si porta in giro e consulta centinaia di volte ogni giorno. Si forma e s’informa. Non sempre adeguatamente. Però, autonomamente. Anche bypassando i media classici, come giornali, telegiornali e portali d’informazione, cercandosi documenti ed atti direttamente dai siti istituzionali e dagli albi pretori. Ecco: capite, adesso, l’anacronismo di un politico che dice “Non posso perdere tempo ad andare appresso ai social”, o che vede nei social network solo un contenitore di odio e di insulti? Ormai la gente, quotidianamente, legge. E scrive. Non sempre bene, non sempre con cognizione di causa e non sempre cose condivisibili, è vero. Ma alienarsi rispetto alla realtà “virtuale” significa alienarsi una parte, per l’appunto, di realtà: se il web è diventato un’enorme piazza, non esserci o, peggio, non volerci essere, equivale al non passare più da una piazza o da una via. E se per un politico è fondamentale stare sul territorio, è fondamentale anche imparare ad entrare nel territorio fatto di likes, cuoricini, commenti e condivisioni.

Sacrosanto quanto dicono l’assessore Francesco Oliverio ed il vicesindaco Romeo: siamo per fortuna in democrazia, contano i numeri fra gli eletti che sulla base di un programma condiviso prendono decisioni, non da tutti condivisibili, ovviamente. Ma probabilmente comprensibili, se solo venissero spiegate. Ed è su questo campo che l’amministrazione Frosina, più che perderla, la partita, non l’ha proprio giocata: una sola conferenza stampa in tre anni – peraltro un maldestro tentativo di celebrare le “cento delibere” ad un anno dall’insediamento – comunicati stampa saltuari, più d’una volta con errori di sintassi, a volte avvelenati verso la stessa cittadinanza o parte di essa (c’è differenza fra la comunicazione propagandistica e quella istituzionale), il più delle volte poco chiari, intempestivi, che lasciano più interrogativi che certezze. Oppure papelli interminabili, con il chiaro intento di prendere il lettore per sfinimento, più che di lasciargli informazioni semplici, brevi e comprensibili.

Sulle capacità comunicative si misura il successo del politico al giorno d’oggi. Così come sulla reazione alle critiche si misura la sua statura istituzionale. Perché ci sono gli attacchi personali, è vero; ci sono le allusioni, c’è il veleno e c’è il puro e semplice odio, che è segno di tempi malati cui servirebbe la cura dello spegnimento, ogni tanto, di quei famosi schermi di cui sopra. E questo tipo di attacchi sono sempre, in ogni caso e senza appello, da condannare, esprimendo solidarietà a chi li subisce. Poi però ci sono anche le critiche documentate, alla carica ricoperta e non alla persona (sì, è possibile, c’è differenza), anche irriverenti, satiriche e corrosive: e reagire a queste come alle prime, oltre che intellettualmente disonesto, è un autogol. Il vittimismo in politica non paga. Citofonare Renzi e, ultimamente, anche Salvini.

Nessuno (o quasi), fra gli “eretici” che scrivono sul web, ha la pretesa, l’intenzione o la presunzione di «ribaltare la democrazia», che grazie a Dio c’è (l’ho nominato anch’io, cattive influenze…), guai se non ci fosse e se fosse in pericolo ci troveremmo volentieri a fare le barricate per difenderla. Per cui, la consiliatura prosegua tranquillamente sulla sua strada, con i numeri e le maggioranze che preferisce: negli ultimi due anni abbiamo assistito a livello nazionale a ribaltoni ben più arditi, non ci si scandalizzi per maggioranze comunali trasversali che potrebbero, magari, costituire una base di partenza per progetti futuri. Ma per questo, adesso sì, possiamo dirlo con certezza, “è ancora presto”.

Certo, vista la nuova composizione della giunta e della maggioranza, pare evidente il colore di questi eventuali “progetti futuri”; checché ne neghi Romeo, come scrive bene Carmelo Tripodi, “il “rimpasto” ha di fatto aumentato il peso politico di Forza Italia all’interno della Giunta” (CostaViolaNews, 11/09/2020). Forza Italia non è la DC, Romeo non è Andreotti e Frosina non è Craxi, come dicevamo. Resta da capire, però, per quanto ancora il sindaco, seduto accanto al vicesindaco in consiglio comunale, da quel bicchiere, continuerà a bere.

Gianmarco Iaria