BAGNARA CALABRA In Consiglio Comunale volano gli stracci ma Frosina, approvato il bilancio, punta a concludere la legislatura

Comune BagnaraMaggioranza allargata a "Uniti per Crescere, IMU aree fabbricabili, e "rimpastino", monopolizzano la discussione in Consiglio Comunale.

Sono servite cinque ore e mezza per esaurire il dibattito del consiglio comunale di martedì sera e passare alla votazione dei punti all’ordine del giorno, che, di fatto, hanno sancito la nuova maggioranza “allargata” ai consiglieri di “Uniti per Crescere”, Giovanni Oriana (capogruppo) e Vincenzo Bagnato. Un dibattito aspro, che a tratti ha assunto i caratteri di un processo a tre anni di amministrazione targata Gregorio Frosina; una consiliatura di certo non facile, segnata dall’esplosione dei dissidi di una coalizione che, sin dal momento della sua nascita, appariva tanto eterogenea da lasciar pensare a possibili contrasti interni.

Contrasti esplosi, e che portano oggi ad un riassetto, probabilmente, di fine consiliatura: fuori i consiglieri Francesco Maiorana, Rocco Dominici ed Angela Randazzo, dentro Oriana e Bagnato, oltre al ritorno fra le fila di Bbc di Concetta Zoccali, in qualità di assessore alla pubblica istruzione. Ed è proprio dell’assessore Zoccali l’intervento di apertura, che sulla querelle dell’augurio agli studenti, in cui ha ripreso (senza citare) alcuni passaggi del messaggio vergato dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, si scaglia contro qualche «ֿbuontempone del web e giornalista in erba» che avrebbe sollevato la questione col solo intento di «denigrare il prossimo, fare del male, mostrare quello che si nasconde dietro alla faccia di buona persona».

Adone Pistolesi entra subito nel nocciolo della questione che, nelle scorse settimane, ha tenuto col fiato sospeso la cittadina; l’azzeramento, poi diventato “rimpastino” (con l’avvicendamento nell’assessorato fra Randazzo e Zoccali), per cui «è stata commessa una forzatura», con «tutti i gruppi politici che si sono appartati a discapito del sottoscritto e dei consiglieri Santa Parrello e Francesco Maiorana». Una discussione ampia, che coinvolge l’assessore Silvana Ruggiero, la presidente del consiglio Tina Maceri e la stessa Randazzo, che parla di una «Pietosa messinscena; perché – ha dichiarato – avete permesso tutto questo quando io stessa avevo presentato le dimissioni, un mese prima? Perché non lasciarmi dimettere e, poi, chiedermi le dimissioni?». E poi, rivolta alla presidente del consiglio comunale, chiede di esternare le «serie e profonde ragioni» citate durante la seduta passata che hanno portato all’interruzione. Ragioni su cui fa chiarezza il vicesindaco Mario Romeo: «la democrazia – ha dichiarato – è fatta di numeri; in quel contesto, c’era da prendere atto che i numeri non c’erano e trovare un’alternativa».

Questione bilancio: l’assessore al ramo Felice Maceri relaziona contraddicendo «quanti hanno parlato di un aumento del debito pubblico»; «si tratta di un disavanzo tecnico – spiega Maceri – derivante dal diverso metodo di calcolo del Fondo Crediti di dubbia esigibilità» per il rendiconto di gestione 2019, con provvedimento di ripiano ai sensi dell’art. 39 quater d. l. 162/2019, che ha comportato «l’impossibilità di applicare il metodo semplificato. Sul debito pubblico, la relazione del revisore dei conti ci dice che siamo riusciti ad abbassare l’indebitamento pro capite, fra anticipazioni di liquidità e rinegoziazione dei mutui. Risparmio, per il 2020, di «493mila euro». Maceri parla di «una situazione difficile; avrei voluto impostare un discorso – argomenta – parlando di un bilancio previsionale in cui avremo a disposizione 9.768.000 euro da spendere in opere pubbliche, ma lo Stato impone ai Comuni un atteggiamento ben preciso in relazione all’emergenza. Esenzione Imu per le categorie d/3 e per la Cosap comportano minori entrate; se vi si aggiungono le maggiori spese derivanti dall’emergenza CoVid, dobbiamo prendere atto di dover operare in un certo modo». Col Decreto Agosto «è stato possibile aumentare l’aliquota Imu dello 0,8% per compensare le minori entrate», ha dichiarato il funzionario Giuseppe Marino.

La discussione inevitabilmente si sposta sulla vexata quaestio dell’imu aree edificabili, con la richiesta di chiarimenti di Oriana e Parrello, la quale evidenzia «il paradosso che in certi casi si è venuto a creare, con proprietari di terreni appartenenti alla stessa cellula catastale che si trovano a pagare uno un importo corrispondente ad 1/3 di un altro, poiché il primo ha presentato e vinto ricorso alla Commissione Tributaria e l’altro no». «I ricorsi vinti dal Comune – precisa ancora la Parrello – sono dovuti a difetto di notificazione che, secondo un orientamento recente della Cassazione, è motivo non di inammissibilità, bensì di nullità, quindi sanabile; le procedure ripartiranno, comportando nuovi oneri per l’ente». Rocco Dominici chiede «Perché non si siano rideterminati i valori venali dei terreni, nonostante l’iter burocratico fosse stato avviato». Dominici torna sulle sue dimissioni dell’agosto 2018, ribadendo le «motivazioni sul metodo» che hanno portato alla decisione, «motivazioni che, alla luce anche delle scelte attuali, non sono venute meno. Perché si decide di investire, ad esempio, 2 milioni e 300mila euro su strade con interventi di manutenzione, e non si è pensato immediatamente alle scuole?». L’assessore ai lavori pubblici Francesco Oliverio tiene il punto, controbattendo che «l’intenzione è di andare avanti perché si è convinti di fare bene; io non me ne vado se non condivido una scelta», argomentando che «i problemi, come Dominici ha confermato, più che con la giunta, ci sono con gli uffici comunali».

Nella redistribuzione delle deleghe (la cultura va a Tina Maceri), Michele Spoleti incassa le attività produttive e ribadisce fedeltà al primo cittadino. Sulle dichiarazioni di voto finali, Oriana anticipa il sostegno del proprio gruppo, parlando di «Nuove sfide che bisogna affrontare insieme». Un «patto sociale per il futuro», e chi «è contro a prescindere, non capisce che siamo tutti parte della stessa comunità». Oriana e Bagnato votano a favore su 14 dei 16 punti all’ordine del giorno, astenendosi su Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2020/2022. Passa l’emendamento sul porto, proposto da Oriana, per ampliare la concessione a seguito dell’istituenda gara d’appalto da 5 a 10 anni.

Gianmarco Iaria